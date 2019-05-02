فرنسا تمنح مكافأة 5 آلاف يورو لكل مشتري منزل في 40 مقاطعة

في خطوة لإنقاذ المباني المهجورة، قررت 40 مقاطعة فرنسية تقديم 5 آلاف يورو لكل مشتر لمنزل على مدار أكثر من 3 سنوات، بهدف جذب سكان جدد.

والمقاطعة الفرنسية الواقعة بإقليم "أيسن" ليست الأولى، إذ سبقتها مدن إيطالية بتقديم أموال لجذب سكان للمدن المهجورة أو تخفيض أسعار العقارات ليورو واحد؛ لإنقاذ المباني المعرضة للخطر، لكن هذه المرة الأولى التي تخصص فيها مدينة مظروفا من 5 آلاف يورو للسكان الجدد والمشترين للعقارات.

وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن أهالي مدينة "بيكاردي" قرروا تقديم شيك بقيمة 5 آلاف يورو حال شراء منزل غير مأهول، أو تجديد العمل في منزل جديد؛ لمكافحة ظاهرة المنازل غير المأهولة وإنقاذ المباني من الانهيار.

قال عمدة مدينة "كريسي سور سير" الفرنسية، بيير جون فيرزلين: "نظام التماسك الإقليمي لاحظ أن العديد من المنازل كانت فارغة لوقت طويل، ومن ثم قررنا تعمير المنطقة وجعلها آهلة بتشجيع السكان الجدد على شراء منازل وتجديدها".

ووفقاً للصحيفة، فإن السبب في هجر هذه المنازل حاجتها لأعمال صيانة كثيرة، فضلا عن وجود أعمال صيانة كثيرة في البلدات التابعة للإقليم، ما جعل السكن فيها غير صحي.

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وقال أحد سكان المدينة: "في بلدتي، على سبيل المثال، ليس هناك أي منزل مأهول".

وخصصت بلدية المدينة مبلغ 50 ألف يورو لهذه المبادرة، وقد تضطر لزيادة المبلغ نظراً لنجاح العملية، حال نجاحها خاصة بعد استعلام أكثر من 30 شخصاً عن أسعار المنازل خلال أسبوع.

حسب الصحيفة، فإن "للحصول على 5 آلاف يورو يجب استيفاء شروط عدة، منها: أن تكون المشتري الأول للعقار ومن السكان الجدد في المنطقة، وأن تكون مقيماً بصورة دائمة، كما يشترط ألا يطرح العقار للبيع قبل 3 سنوات"، مضيفة: "المحظوظون الذين سيمكثون في العقار لمدة 5 سنوات يجري إعطاؤهم ألف يورو عن كل عام".

في المقابل، من لا يحترمون هذه القواعد عليهم دفع ألف يورو عن كل عام لم يحترموا فيه الشروط، وبشكل عام فإن هذا المبلغ لن يعطى إلا للسكان المقيمين، وليس لمن يقضي العطلات فقط.

وأسست البلدية مركزين طبيين، ومدراس، ومرأب سيارات، وعينت حراسات ومشغل ملابس، وخفضت الضرائب، وأسعار المرافق، وافتتحت أسواقا، وأتاحت وظائف بالحرف اليدوية؛ لجذب السكان للإقليم .