الشرطة الهندية تتهم مرشحا للانتخابات بالوحشية ضد حمار

اتهمت الشرطة الهندية، الأربعاء، مرشحا للانتخابات التشريعية بممارسة الوحشية في حق الحيوانات بعدما توجه على ظهر حمار لتقديم ملف ترشحه بمدينة جهان آباد في ولاية بيهار شرق الهند.
وانطلقت الانتخابات التشريعية التي تمتد 6 أسابيع، في أبريل/نيسان.
وتنقل ماني بهوشان شارما، وهو مرشح راسب في 4 انتخابات سابقة، على الحمار أمام المكتب الانتخابي بعد تقدمه، الإثنين، بملف ترشيح رفضته السلطات.
وقال قائد الشرطة، شري مانيش: "تقدمنا بشكوى ضد هذا السياسي عملا بقانون حماية الحيوانات من الوحشية".
وأوضح شارما أنه أراد أن يظهر بصورة رمزية مصير "الناس العاديون الذين يكرّسون حياتهم لبناء مجتمع أفضل كالحمير، خلافا للساسة الذين لا يعملون إلا لأنفسهم، نحن نعمل بكدّ مثل الحمير".
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