استمرارا لمسلسل انفجارات هواتف شركة سامسونج Samsung الذكية؛ انفجر هاتف آخر لسامسونج وهو جالاكسي S10 بعد ثلاث سنوات، حيث نشر مالك الجهاز المعروف باسم "لي" صورا لهاتفه الذكي المتفحم وقال إنه انفجر "بدون سبب".
وبحسب صحيفة ميرور البريطانية قال "لي": "كان هاتفي على الطاولة عندما بدأ يحترق والدخان سرعان ما اجتاح الهاتف".
وأضاف: "اضطررت لإسقاط الهاتف على الأرض عندما لمسته لأنه كان حارا جدا، وتم إحراق كل شيء بداخل الهاتف".
من جهتها، رفضت شركة سامسونج تعويض العميل، وأوضحت، في بيان لها، أن سبب الضرر لم يكن عطلا بل نتيجة لـ"تأثير خارجي"، وقال متحدث باسم الشركة، إنه "بعد استرجاع الجهاز من العميل تفقدت سامسونج الجهاز وخلصت إلى أن الضرر ناجم عن تأثير خارجي.
ورفضت سامسونج استبدال الهاتف أو استرداد النقود نتيجة الحادثة.
هذا هو أول حادث يتعلق بهاتف جالاكسي S10 الذكي حتى الآن لذلك من غير المحتمل أن يكون الحادث امتدادا لمشاكل البطارية في هاتف Note 7.
كما عانت سامسونج من مشاكل هواتفها السابقة خاصة هواتف نوت 7، حيث كانت تنفجر عند أكثر من مستخدم، ما اضطر سامسونج إلى استدعاء هواتف نوت 7 والبحث في المشكلة، وكلف الشركة الكورية ما لا يقل عن 5 مليارات دولار أمريكي.
قبل أيام أرجأت الشركة إطلاق الهاتف Galaxy Fold القابل للطي، بفعل احتراق شاشته في مراحله التجريبية أيضا.
كانت هذه تفاصيل خبر موبايلات "سامسونج" تواصل الإنفجار وجالاكسي S10 يلحق بـFold لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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