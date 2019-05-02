دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن تصميم ومواصفات هاتف Moto Z4 ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد موتورولا لإطلاق هاتف Moto Z4 الذي ينافس في سوق الهواتف المتوسطة خلال الفترة القادمة، واليوم ظهر الهاتف في أحدث التسريبات المصورة التي كشفت عن تصميم الهاتف بشكل أوضح.

يأتي هاتف Moto Z4 لاحقاً مع شاشة OLED مميزة بحجم 6.4 إنش وتدعم جودة عرض full-HD وتضم نتوء waterdrop في الشاشة، مع كاميرة أحادية في الجهة الخلفية تدعم تقنية Moto Mods، كما يأتي الهاتف بمدخل 3.5مم للسماعات في الجزء السفلي من الهاتف.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف Moto Z4 يضم رقاقة معالج Snapdragon 675 ثماني الأنوية، أيضاً من المتوقع أن يدعم هذا الإصدار شبكات الجيل الخامس بفضل تقنية موتورولا 5G Mod.

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وتأتي الكاميرة الخلفية للهاتف بمستشعر 48 ميجا بيكسل، كما يأتي الهاتف بتقنية دمج 4 بيكسل في نقطة واحدة، لدعم إنتاج صور بدقة 12 ميجا بيكسل بكفاءة، أيضاً يضم النتوء العلوي في الشاشة مستشعر بدقة 25 ميجا بيكسل، كما يدعم نمط تصوير السيلفي الجماعي، وتأتي الكاميرة أيضاً بتقنية الذكاء الإصطناعي ونمط التصوير الليلي Night Vision، كما تأتي الكاميرة بقدرة على إنتاج صور 6 ميجا بيكسل في ظروف الإضاءة المنخفضة.

هاتف Moto Z4 يضم بطارية بقدرة 3600 mAh مع تقنية الشحن السريع TurboCharge، كما يأتي بمدخل 3.5 للسماعات، ويعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 9 Pie، ويدعم تقنيات موتورولا المختلفة، أيضاً من المتوقع أن تكشف الشركة عن موعد إطلاق الهاتف إلى الأسواق قريباً.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن تصميم ومواصفات هاتف Moto Z4 ظهر على التقنية بلا حدود.