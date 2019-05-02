"هواوي" تعتزم إطلاق أول تلفزيون (5G) في العالم

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة هواوي الصينية شركة هواوي الصينية

كتب - عاصم الأنصاري:

تعتزم شركة هواوي الصينية إطلاق أول جهاز تلفزيون (5G) في العالم في وقت مبكر من هذا العام، كما تهدف الشركة إلى أن تصبح واحدة من أكبر خمس شركات لتصنيع أجهزة الحاسب في ثلاث سنوات.

وتخطط "هواوي" لاستخدام أجهزة التلفزيون الداعمة لميزة الاتصال الخلوي، والحواسب الشخصية الجديدة، من أجل تحدي "سامسونج" و"أبل"، في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية العالمي.

ومن المفترض تزويد أجهزة التلفزيون بوحدة 5G، بالإضافة إلى شاشة بدقة 8K، ووفق ما ذكرت مجلة "Nikkei Asian Review".

ويعني هذا أن أجهزة التلفزيون قادرة على استخدام شبكة الجيل الخامس لتنزيل المحتوى، مثل مقاطع الفيديو 360 درجة، والتي يمكن للمشاهدين مشاهدتها في كل اتجاه، وبرامج الواقع الافتراضي، ومع ذلك، فإن هناك أسئلة حول مدى توفر النظام البيئي الأوسع لهذه الخدمات.

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ووفق ما ذكرت البوبة العربية للأخبار التقنية، تغذي أول محاولة من جانب "هواوي" لتصنيع أجهزة التلفزيون الرغبة في إكمال نظامها البيئي الخاص بالإلكترونيات الاستهلاكية، والذي يشمل كل شيء من الهواتف الذكية إلى الأجهزة القابلة للارتداء.

ومن بين الفوائد المحتملة لأجهزة تلفزيون (5G) حقيقة أنها لن تتطلب الألياف البصرية أو صناديق الكابلات التي تتطلبها خدمات البث عبر الكابلات التقليدية أو خدمات البث الفضائي.

ويمكن أن يعمل التلفزيون أيضًا كمركز توجيه لجميع الأجهزة الإلكترونية اللاسلكية الأخرى في المنزل لتقديم محتوى الواقع الافتراضي لنظارات VR ومقاطع فيديو عالية الدقة للهواتف أو الأجهزة اللوحية.

وفي الوقت نفسه، فإن دقة 8K الفائقة الوضوح تمثل شاشة التلفزيون الأكثر تطوراً في السوق، مع بيكسلات زيادة بمقدار 16 ضعفًا بالمقارنة مع دقة 1080 بيكسلًا القياسية.​