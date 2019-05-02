اسرائيل تعلن قصف موقع لحماس في غزة بعد إطلاق بالونات تحمل متفجرات

أعلنت اسرائيل الخميس أن طيرانها قصف موقعا عسكريا لحماس في غزة ليل الأربعاء الخميس بعد إطلاق بالونات حملت قنابل حارقة ومتفجرات من القطاع الفلسطيني المحاصر.
وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن "عمليتي إطلاق" -- صواريخ على الأرجح -- وقعتا بعد الغارة من قطاع غزة على إسرائيل.
ولم تنشر تفاصيل إضافية عن ذلك حاليا.
وقال الجيش ومصدر أمني في غزة إن الغارة الجوية أصابت أهدافا تابعة لكتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس، في شمال قطاع غزة. ولم يعلن عن إصابات حتى الآن.
ولم يعرف ما إذا كانت القنابل الحارقة والمتفجرات التي تقول اسرائيل إنها أطلقت من غزة، قد تسببت بأضرار.
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ويطلق الفلسطينيون باستمرار بالونات تحمل قنابل حارقة عبر السياج الحدودي بين قطاع غزة واسرائيل، حيث تجري مواجهات أسبوعية مع الجيش خلال مسيرات العودة التي يشارك فيها آلاف الفلسطينيين في أيام الجمعة وبدأت في 30 آذار/مارس 2018.
وبلغت حصيلة القتلى في الجانب الفلسطيني منذ ذلك الحين 264 قتيلاً على الاقل وذلك أثناء التظاهرات او في غارات اسرائيلية.
وكانت اسرائيل قلصت الثلاثاء المسافة التي يمكن فيها صيد السمك قبالة شواطئ قطاع غزة، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع.
وتسود القطاع تهدئة هشة تم تثبيتها بوساطة مصرية.
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