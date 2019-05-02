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أول منصب رسمي لأحمد علي عبد الله صالح في اليمن منذ مقتل والده

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© AP Photo / Hani Mohammed

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر في المؤتمر الشعبي العام في صنعاء لوكالة "سبوتنيك"، بأن "أعضاء اللجنة الدائمة انتخبوا خلال اجتماعهم اليوم في صنعاء صادق أمين أبو راس رئيسا لحزب المؤتمر الشعبي العام (أكبر أحزاب اليمن) خلفا للرئيس الراحل علي عبدالله صالح الذي تزعمه منذ أن أسسه في 24 أغسطس/ أب عام 1982.

وأضاف المصدر، أن "اجتماع اللجنة الدائمة انتخب نجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح نائبا لرئيس الحزب إلى جانب كل من يحيى علي الراعي وقاسم لبوزة".

وذكر أن "أعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر انتخبوا غازي أحمد علي محسن الأحول في منصب الأمانة العامة للتنظيم خلفا لـ عارف الزوكا الذي اغتيل مع الرئيس السابق خلال مواجهات مع جماعة أنصار الله مطلع ديسمبر/ كانون الأول قبل الماضي.

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