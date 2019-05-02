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© AP Photo / Hani Mohammed
وأضاف المصدر، أن "اجتماع اللجنة الدائمة انتخب نجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح نائبا لرئيس الحزب إلى جانب كل من يحيى علي الراعي وقاسم لبوزة".
وذكر أن "أعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر انتخبوا غازي أحمد علي محسن الأحول في منصب الأمانة العامة للتنظيم خلفا لـ عارف الزوكا الذي اغتيل مع الرئيس السابق خلال مواجهات مع جماعة أنصار الله مطلع ديسمبر/ كانون الأول قبل الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر أول منصب رسمي لأحمد علي عبد الله صالح في اليمن منذ مقتل والده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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