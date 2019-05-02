رئيس الإمارات يعفو عن 3000 سجين بمناسبة قدوم شهر رمضان

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، فإنه الأشخاص الذين شملهم العفو كانت قد صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة. كما أن رئيس الدولة تكفل بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأضافت الوكالة، أن أمر الإفراج صدر حرصا من رئيس الدولة على إعطاء فرصة لهم لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم.

وحددت المحكمة العليا في السعودية، في وقت سابق، موعد تحري هلال شهر رمضان 2019، على أن يكون السبت المقبل الموافق الرابع من مايو/أيار.