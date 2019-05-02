بعد إنزال العلم بسبب "الفيديو المسيء"... الكويت: لن يمر مرور الكرام

وأنزل عشرات المحتجين، الأربعاء، علم الكويت من أمام مبنى قنصليتها في مدينة البصرة، جنوبي العراق؛ للمطالبة باعتذار كويتي رسمي عما قالوا إنها "إساءة" وجهها زعيم قبيلة كويتي لنساء البصرة.

ونقلت الصحيفة واسعة الانتشار، اليوم الخميس، عن المصدر الذي لم تكشف عن اسمه، أن خارجية البلاد أبلغت نظيرتها العراقية أن "هذا الأمر لن يمر مرور الكرام، ونسعى جاهدين بالتنسيق مع القنصل الكويتي في البصرة إلى إعداد تقرير عن الحادثة، وحصر أي أضرار".

وأوضح المصدر أن "التجمّع الذي حصل كان بسبب كلمة لشيخ العوازم فلاح بن جامع أثناء تجمّع العوازم، وقام بذكر مدينة البصرة بكلمات أثارت حفيظة العراقيين".

وشهدت الساعات الماضية تصعيدا خطيرا بين الكويت والعراق بعدما أشعلت زلة لسان الشيخ الكويتي فلاح بن جامع العازمي أمير قبيلة العوازم، الأربعاء، احتجاجات في مدينة البصرة العراقية.

وفي وقت سابق أظهر مقطع مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، من يُقال إنه شيخ قبيلة العوازم في الكويت، الشيخ فلاح بن جامع، وهو يقول إن "العوازم لا رقصات لديهم، بل إن الراقصات جئن من البصرة".

وتظاهر العديد من شيوخ العشائر والشباب العراقيين في البصرة جنوب العراق احتجاجاً على كلام أحد شيوخ قبائل العوازم في الكويت. وقصد المحتجون مقر القنصلية الكويتية وأنزلوا العلم الكويتي احتجاجاً على كلام فلاح بن جامع العازمي.

ودخلت وزارة الخارجية العراقية على خط الأزمة، معلنة أنها تتابع الملف مع الجانب الكويتي.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، الأربعاء، إن عملا دبلوماسيا عالي المستوى يجري بين بغداد والكويت، على خلفية "إساءة" شيخ إحدى القبائل الكويتية للنساء العراقيات.

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وقال الصحاف: "تنسيق عراقيّ-كويتيّ عالي المستوى على خلفية ما تلفظ به أحد رجال القبائل الكويتيّة من كلام عن المرأة العراقيّة، وسيصدر عنه اعتذار للعراق بالصوت والصورة"، وفقا للخارجية العراقية على موقع تويتر.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية العراقية قائلا: "ينبغي أن تتقارب شعوبنا أكثر في هذا الظرف الحسّاس، وعلينا الابتعاد عن مسببات التفرقة، والأحقاد".

وأكد الصحاف أن الخارجية العراقية تتابع "باهتمام بالغ ما تناولته وسائل الاعلام من كلام يسيء للمرأة العراقية، وفعلنا الدبلوماسي مستمر مع الجانب الكويتي".

وأثار ذلك جدلا واسعا، فدعا مجلس شيوخ العشائر في البصرة لتجمع احتجاجي مطالبا الشيخ فلاح بن جامع بتقديم اعتذار عن الكلام الذي صدر منه.

وقال الشيخ رائد الفريجي، رئيس مجلس عشائر البصرة لـ"العربية" إن الشيخ فلاح بن جامع العازمي تجاوز وتطاول على نساء البصرة، وهذا الأمر يرفضه العرف العشائري، والتقاليد التي تربينا عليها في احترام الجار، مضيفاً "على هذا الشيخ احترام الجوار".

اعتذار رسمي علني

في المقابل، قدم شيخ قبيلة العوازم اعتذاره الرسمي، مساء الأربعاء، عبر الإعلام معتبراً ما تفوه به "زلة لسان"، وموضحاً أنه لم يقصد نساء البصرة لأن أهل العراق والبصرة أهله وأقرباؤه، وتربطهم بالكويت علاقات نسب وأخوّة.

وقال موجها كلامه لأهل البصرة: "أنتم أهلنا وأتمنى أن يقبل أهل البصرة خاصة والعراق عامة اعتذاري".