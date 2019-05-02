فيديو نادر لمحمد بن سلمان يتسلم جائزة المركز العاشر خلال تكريم أوائل الثانوية

ويظهر الفيديو الأمير البالغ من العمر 33 عاما، وهو يكرم عن حصوله على المركز العاشر على المملكة في الثانوية العامة. وعلق أحدهم قائلا "أميرنا طموح، خلال دراسته كان من العشر الأوائل، والآن جعل المملكة من الدول العشر المؤثرة في العالم".

ومحمد بن سلمان المولود في 31 أغسطس/آب من عام 1985، هو ولي عهد السعودية، واُختير لهذا المنصب في يونيو/حزيران من عام 2017، بعد إقرار هيئة البيعة السعودية بإعفاء ابن عمه ولي العهد وزير الداخلية محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.

وهو نائب رئيس مجلس الوزراء إضافة لكونه وزير الدفاع. كما يرأس مجلس الشؤون السياسية والأمنية وكذلك مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي.

حصل الأمير على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود. كان قد شغل منصب رئيس الديوان الملكي السعودي منذ تولي والده الحكم في يناير 2015 وحتى أبريل 2015. في 29 أبريل 2015، صدر أمر ملكي ينص على اختياره وليًا لولي العهد، وتعيينه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء السعودي.

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وأظهر ابن سلمان توجهات انفتاحية ومختلفة عمن سبقه من قيادات السعودية، فشهدت البلاد خلال فترة ولاية عهده السماحَ للمرأة السعودية بالقيادة ودخول الملاعب الرياضية وتفعيل هيئة الترفيه، وتحدث بصراحة عن توجه السعودية لمكافحة التشدد الديني داخل الدولة، ووصفه بالدخيل على المجتمع السعودي.

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كما أطلق خطة رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى جعل الاقتصاد السعودي يرتكز على الاستثمار، بالإضافة إلى عدم اعتماده على النفط كدخل أساسي ووحيد، إذ وعد بإنهاء علاقة ارتهان الدولة السعودية بالنفط والتي وصفها بـ"الإدمان".

في 2017، أختير عبر مجلة "تايم" الأمريكية كشخصية العام باختيار القراء، كما اختارته مجلة "فورين بوليسي" من ضمن القادة الأكثر تأثيرا في العالم، ضمن قائمتها السنوية لأهم مئة مفكر في العالم لعام 2015. وفي عام 2018، اختارته مجلة "فوربس" ضمن قائمتها السنوية لأكثر الشخصيات تأثيرا في العالم.