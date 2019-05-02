نائب ليبي: أعضاء البرلمان يبحثون انتخاب رئيس ونائبين للمجلس في طرابلس

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم، أن جلسة اليوم تستمد شرعيتها من الاتفاق السيسي الموقع في الصخيرات، وأنها لا تستلزم حضور عدد محدد لاكتمال النصاب، وأن من يحضر الجلسات في العاصمة يعتبر ضمن الأعضاء المعترف بهم، في حين أن من لم يلتحق باجتماعات البرلمان بطرابلس تنزع عنه صفة النائب، خاصة من لا يعترف بالاتفاق السياسي، حسب قوله.

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وتابع أن اجتماع اليوم هي جلسة افتتاحية، تبحث تطبيق المادة 16، 17، 18، حيث تنص المادة على 16 أن المجلس يعقد لمن أراد الالتحاق، كما يناقش المجتمعون تفعيل ديوان المجلس في طرابلس، ومناقشة كيفية انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وفي الجلسة المقبلة يتم بحث رئيس مؤقت لفترة قصيرة، حتى يلتحق الأعضاء بالبرلمان ويتم انتخاب رئيس.

وأشار إلى أنه حال حضور 50 نائبا فقط، يعتبرون هم أعضاء المجلس فقط، ويحق لهم ممارسة مهامهم، وأن عملية طرابلس المرفوضة من قبلهم، دفعتهم إلى تشكيل المجلس من جديد بمشاركة النواب.

وتشهد العاصمة الليبية اشتباكات منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي، حيث حظيت العمليات العسكرية بتأييد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي وعدد من أعضاء المجلس.