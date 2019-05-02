الخارجية التركية: قريبون من التفاهم مع أمريكا بشأن المنطقة الآمنة شمالي سوريا

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية باراغواي في أنقرة، ردا على سؤال حول المنطقة الأمنة شمال سوريا، " يمكنني القول أن هناك تقارب في الآراء بين الجانبين التركي والأمريكي نتيجة المباحثات وتبادل الآراء وأعتقد أن هذا التقارب سيزداد أكثر خلال اجتماع قوة المهام التي قمنا بتشكيلها".

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وتابع أن ترامب يريد إجراء زيارة رسمية إلى تركيا وموعد الزيارة سيتم تحديده لاحقا، موضحا "ترامب سيكون بأوروبا في حزيران /يونيو واعرب عن رغبته في زيارة تركيا بعد شهر من ذلك".

في سياق متصل، دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، روسيا وتركيا للحفاظ على نظام وقف إطلاق النار في إدلب.

وقال المبعوث في جلسة في الأمم المتحدة أمس الأربعاء: "ندعو تركيا وروسيا إلى مواصلة الالتزام بنظام وقف إطلاق النار، وكذلك تعزيز الدوريات في المنطقة، ونحن نعتبر هذا مهما".