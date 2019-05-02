وأعربت الحمد، عن استغرابها لامتناع الرجال عن تناولها، داعية إياهم إلى فعل ذلك، ما أشعل النقاش بينها وبين مقدم البرنامج.
وقالت متوجهة إليه:"إيش المانع إنك تاخد مانع حمل؟"، معتبرة أن هذا الموضوع صحي وعلمي.
وأحدثت تصريحاتها جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات لاذعة وجهت لها، حيث اعتبرها البعض "جريئة جدا وتتخطى كل الحدود".
كانت هذه تفاصيل خبر إعلامية سعودية تثير جدلا بعد دعوة الرجال لاستخدام "مانع الحمل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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