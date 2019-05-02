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وقال علامة في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" العربية: "أنا أؤمن بالإنسانية وبعيد كل البعد عن الطائفية، ولذلك لا أصوت لأنني أعرف أن صوتي لن يغير الأمور".
© AP Photo / Bilal Hussein
وأكمل "الطائفية خربت لبنان والعديد من بلدان العالم. حين يصبح الأمر قائما على الوطنية، سأكون أول شخص يترشح للبرلمان".
وعن مشاريعه الفنية، كشف صاحب الـ56 عاما، عن استعداده لتسجيل ثلاث أغان خليجية جديدة، مشيرا إلى أنه يفتقد الغناء بهذه اللهجة.
وأضاف "كما أطمح لطرح ألبوم ديجيتال متكامل عام 2020، يضم عددا من الأغاني، لأن فكرة الألبوم التقليدية لم تعد تجد الإقبال".
وعن أكبر مخاوفه في الحياة، أتم راغب علامة: "غياب العدل"، مشددا على "ضرورة التشبث بالأمل، الذي يجعل كل شيء ممكنا".
كانت هذه تفاصيل خبر راغب علامة يكشف عن "أكبر مخاوفه"... ويعلن موعد دخوله المعترك السياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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