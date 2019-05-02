تركيا تقصف مواقع "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في "تل رفعت" السورية

أنقرة / بارش غوندوغان / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، أن قواتها المرابطة في مناطق عملية درع الفرات بسوريا، قصفت مواقع إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" في مدينة تل رفعت بريف محافظة حلب.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على تويتر، أن القصف جاء ردًّا على هجمات استفزازية قام بها إرهابيو "بي كا كا/ ي ب ك" ضد القوات التركية المتمركزة في مناطق درع الفرات.

Advertisements

وأضافت الوزارة أن الرد التركي جاء عبر المدفعيات والدبابات المتمركزة في مناطق درع الفرات.

ودعمًا لقوات "الجيش السوري الحر"، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس/ آب عان 2016، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم "درع الفرات".

وإستهدفت العملية تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم "داعش" الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.