"حماس" ترحب بمبادرة "الأب مانويل" لإنهاء الانقسام

غزة / نور أبو عيشة / الخليج 365

رحّبت حركة "حماس"، الخميس، بمبادرة محلية لإنهاء الانقسام الفلسطيني ومواجهة "صفقة القرن" الأمريكية، أطلقها الإثنين الماضي، الأب مانويل مسلم، رئيس الهيئة الشعبية العالمية لعدالة وسلام القدس.

وقالت الحركة، في بيان تلقّت "الخليج 365" نسخة منه: "نثمّن مبادرة الهيئة، ونعتبرها مبادرة جدية لإعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس ديمقراطية لتوحيد الصف وتعزيز الشراكة الوطنية، وتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام".

وأكدت الحركة على "ضرورة حماية القضية الفلسطينية، وتحصين فرص صمود وثبات الشعب؛ من خلال استثمار هذه المبادرة إلى جانب المبادرات الوطنية الأخرى".

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وطالبت الحركة بتطبيق "الاتفاقات الموقعة (اتفاقات المصالحة) من أجل مواجهة التحديات المقبلة، والتصدي لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية كافة".

وتنص مبادرة "مسلّم" على "إعادة بناء وترميم منظمة التحرير من خلال انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير)، في كافة مناطق وجود الفلسطيني (الضفة وقطاع غزة والشتات)، كي يقوم المجلس بتحديد البرنامج السياسي والتوجه العام للسياسة الفلسطينية".

واعتبر مسلّم، في مؤتمر صحفي عقده الإثنين الماضي، أن تلك المبادرة "كفيلة بإخراج الفلسطينيين من الانقسام، ومن المسالك السياسية والاقتصادية التي يمرّ بها، كما أنها السبيل لإسقاط صفقة القرن، وتيسر العمل على صمود القدس وأهلها ومقدساتها".

ومن المقرر أن تعقد الهيئة مؤتمرا شعبيا، بعد شهر رمضان، للوصول إلى حالة ضاغطة لتنفيذ المبادرة، بحسب رئيس الهيئة الإسلامية العليا، وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.