تحطم مروحية عسكرية جنوب شرقي الجزائر

الجزائر / حسان جبريل / الخليج 365 تحطمت طائرة مروحية مخصصة للتدريب العسكري وأصيب طاقمها اليوم الخميس قرب مطار محافظة الوادي جنوب شرقي الجزائر الحدودية مع ليبيا. وأفاد مصدر محلي للأناضول أن الحادث وقع صباح اليوم وتسبب بإصابة قائد المروحية ومساعده بحروح. ولم ترد تفاصيل عن وضعية الجريحين. Advertisements كما لم يرد تعليق رسمي بعد من طرف السلطات الجزائرية (وزارة الدفاع). وأظهرت صور نشرت على المنصات الإجتماعية هيكل الطائرة المحطمة وفرق إسعاف تقوم بتفقد المكان. ونهاية مارس/ آذار الماضي تحطمت طائرة عسكرية وقتل قائدها بمحافظة وهران الساحلية (غرب) خلال مهمة تدريب ليلية. وقبلها بأسابيع تحطمت طائرة عسكرية خلال مهمة تدريبية بمحافظة تيارت غربي البلاد وقتل طاقمها المكون من فردين أحدهما برتبة ضابط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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