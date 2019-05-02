اعتماد حركة النقل الداخلي بتعليم عسير

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الخليج - سكاي نيوز
اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ سعد الجوني ، وبحضور المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ عبدالرحمن عوضة ، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي المقبل 1440/1441هــ ، فيما يمكن الاستعلام عن نتيجتها من خلال حساب المعلم و المعلمة على نظام نور .
وأوضح مدير إدارة شؤون المعلمين الأستاذ محمد فايع ، أن عدد المتقدمين للحركة بلغ1895 متقدما ، وبلغ عدد المنقولين 791 معلما بنسبة بلغت 41,74% ، وبلغ عدد المتقدمات 1803 متقدمات ، وبلغ عدد المنقولات 722 معلمة ، بنسبة 40,04% ،فيما بلغت النسبة الإجمالية للمعلمين والمعلمات المنقولين والمنقولات 40،91% .
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