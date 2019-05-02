تراجع #أسعار_النفط اليوم الخميس

الخليج - رويترز

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس تحت وطأة إنتاج قياسي من الخام الأمريكي مما أفضى إلى تنام في المخزونات، لكن أسواق النفط ظلت يشوبها التوتر مع انقضاء الإعفاءات المنوحة من العقوبات الأمريكية على إيران وتفاقم الأزمة السياسية في فنزويلا واستمرار خفض معروض أوبك.

ففي الساعة 06:55 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.81 دولار للبرميل، منخفضة 35 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة عن أحدث إغلاق لها، ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 27 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 63.33 دولار للبرميل.