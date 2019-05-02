- 1/2
- 2/2
الخليج - رويترز
تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس تحت وطأة إنتاج قياسي من الخام الأمريكي مما أفضى إلى تنام في المخزونات، لكن أسواق النفط ظلت يشوبها التوتر مع انقضاء الإعفاءات المنوحة من العقوبات الأمريكية على إيران وتفاقم الأزمة السياسية في فنزويلا واستمرار خفض معروض أوبك.
ففي الساعة 06:55 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.81 دولار للبرميل، منخفضة 35 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة عن أحدث إغلاق لها، ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 27 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 63.33 دولار للبرميل.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع #أسعار_النفط اليوم الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.