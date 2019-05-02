الحبوب: طرح مناقصة لاستيراد 840 ألف طن #شعير_علفي

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، عن مناقصتها الثانية لهذا العام (2019م) لاستيراد كمية (840) ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (يوليو- أغسطس 2019م)، موزعة على عدد (14) باخرة بواقع (10) بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر، و(4) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن هذه المناقصة تأتي امتدادًا لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.