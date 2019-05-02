انت الان تتابع «الإغاثة»: الحوثيون يستهدفون تجويع اليمنيين في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جهود الإغاثة في اليمن - أرشيفية

تعمل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على زيادة معاناة السكان في عدد من مناطق اليمن. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، ذكر تقرير حديث أصدرته اللجنة العليا للإغاثة، أن مليشيا الانقلابية تواصل اللعب على الورقة الإنسانية في محاولة بائسة لاستعطاف المجتمع الدولي، من خلال عرقلة إمدادات الغذاء إلى العاصمة صنعاء والمحافظات المجاورة. وأكدت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أنه ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، صعد الانقلابيون الحوثيون من هجماتهم باتجاه خطوط إمداد تلك المحافظات بالسلع الأساسية، في مسعى لتعطيل وصول الغذاء ومفاقمة المأساة الإنسانية.

يأتي ذلك تزامنًا مع افتعال أزمات حادة في المشتقات النفطية بالعاصمة صنعاء والمدن الأخرى التي لا تزال خاضعة لسيطرة المليشيات المدعومة من إيران.وربط خبراء اقتصاديون وناشطون في مجال الإغاثة الإنسانية، حسب ما جاء في التقرير، بين تصعيد مليشيات الحوثي في محافظة الضالع، ورغبة الانقلابيين في مفاقمة الوضع الإنساني

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