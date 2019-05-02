وسط انقسامات حادة.. البرلمان العراقي يتجه لحل مجلس نينوى

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي وسط انقسامات حادة، يسعى مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، للتصويت على قرار يقضي بحل مجلس محافظة نينوى.

وتتهم العراق مجلس المحافظة بممارسة الفساد، والتستر عليه، بالإضافة إلى عمليات البيع التي تمت على منصب المحافظ.

ويتجه البرلمان خلال جلسة اليوم إلى حل مجلس محافظة نينوى وإحالة أعضائه إلى القضاء، فيما ارتفعت المطالب بحل كل مجالس المحافظات في البلاد بتهم مختلفة، يتصدرها الفساد والتقصير وعدم الكفاءة في التعامل مع آلية نقل الصلاحيات تطبيقاً للامركزية.



أزمة نينوى

وبرزت أزمة الإدارة المحلية في نينوى (ثاني أكبر محافظة عراقية)، بعد حادث غرق العبّارة الذي أودى بحياة أكثر من 160 شخصًا، نصفهم من الأطفال والنساء خلال أعياد الربيع "نوروز"، بسبب ما اعتبر فشلاً للمحافظ ومجلس المحافظة في التعامل مع الأزمة بما يتناسب مع حجمها.

وترددت تقارير شبهات فساد عطلت استكمال البنى التحتية في المحافظة، خصوصاً أن العبّارة لم تكن جاهزة لنقل هذا العدد الكبير من المواطنين الذين كانوا خرجوا للتنزه قبل أن يبتلعهم نهر دجلة.

وكان البرلمان أقال العاكوب ونائبيه في 24 مارس الماضي، بناء على طلب من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما شكل الأخير خلية أزمة برئاسة الدكتور حازم الخياط رئيس جامعة الموصل وعضوية قائد عمليات نينوى وقائد شرطتها لإدارة المحافظة إلى حين اختيار محافظ جديد.

فساد المجالس

لكن مشاكل الفساد التي تعانيها غالبية مجالس المحافظات في العراق أدخلت قضية اختيار محافظ بديل للعاكوب مجال المساومات السياسية بين أطراف عدة، بما في ذلك استخدام النفوذين المالي والسياسي لترتيب الأوضاع في هذه المحافظة.

غير أن المطالبات بحل مجلس المحافظة الذي سيطرح للتصويت خلال جلسة اليوم التي كان مقررا لها أن تتضمن التصويت على الوزارات الأربع الشاغرة (الدفاع والداخلية والعدل والتربية)، تحولت إلى مطالبة بحل جميع مجالس المحافظات في البلاد.

ورأت كتل برلمانية أن حل مجالس المحافظات سيولد فراغا، لا سيما أن البلاد مقبلة على انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي، لكن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه في جلسة البرلمان الثلاثاء الماضي بعرض الطلب المقدم من 178 نائبا بشأن حل مجلس محافظة نينوى على جدول أعمال جلسة اليوم.



نواب المحافظة

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وقال نواب محافظة نينوى في بيان لهم، الأربعاء، إن ”أهالي محافظة نينوى ينتظرون قرار مجلس النواب العراقي الخاص بحل مجلس المحافظة ، وتسبب البعض منهم متعمداً بشكل مباشر أو غير مباشر بهدر الأموال وسرقتها من قبل الحكومة المحلية.

وأكدوا أن اللجات التحقيقية أثبتت لهيأة النزاهة ذلك، بالإضافة إلى تقصير متعمد في الرقابة على الإدارة المحلية المقالة“.

وبين النواب ”المجلس تسبب بفشل كبير في الإعمار وتقديم الخدمات وإعادة النازحين، لاسيما فاجعة العبارة التي راح ضحيتها المئات، وبدل أن يقدم أعضاء المحافظة استقالتهم، ذهبوا لعقد صفقات الفساد“، داعين ”الكتل السياسية كافة في مجلس النواب إلى التصويت على قرار حل مجلس محافظة نينوى“.

اتهامات متبادلة

وجّه مجلس محافظة نينوى اتهامات إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وثلاثين نائباً سنّياً بالوقوف وراء تحريض أعضاء مجلس النواب ضد مجلس المحافظة.

وقال المجلس في بيان، إن رئيس البرلمان خيّره، عبر وسطاء، بين القبول بمرشحه أحمد الجبوري كمحافظ لنينوى أو عرض طلب حلّه في جلسة اليوم الخميس.

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد أرجات التصويت على طلب حل مجلس محافظة نينوى إلى جلسة اليوم الخميس إثر مشادّة كلامية حصلت في الجلسة الأخيرة بعد اتهام أحد النواب ببيع وشراء المناصب في المحافظة.



ويتنافس على منصب محافظة نينوى، نحو أربعين مرشحاً ستة منهم سياسيون بينهم أحمد الجبوري ومحمد إقبال ومنصور المرعيد وجميلة العبيدي، أما الآخرون فهم أكاديميون وناشطون ورجال أعمال، لافتاً إلى أن “إبعاد بعض المرشحين أعاد موضوع حل المجلس.”

وأجازت الفقرة ثانياً من المادة ٢٠ من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ لمجلس النواب حل مجلس المحافظة بالتصويت المطلق لأغلبية أعضائه وفق طلب مقدم من ثلث أعضاء المجلس.

وأكد ماجد شنكالي، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، في تصريح صحفي، أن ”محاولة البرلمان حل مجلس محافظة نينوى لا تتعدى الضغط لتمرير مرشح بعينه، خصوصًا أنها خطوة غير دستورية وغير قانونية لأنها لاتقترن بطلب من رئيس الوزراء أو ثلث أعضاء مجلس المحافظة المستند على إخلال المجلس الجسيم في العمل، مخالفته الدستور والقوانين أو فقدان ثلث أعضائه شروط العضوية“.