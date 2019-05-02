الإمارات تطلق أول أكاديمية من نوعها لخدمة الذكاء الإصطناعي

أطلقت كليات التقنية العليا "أكاديمية الذكاء الاصطناعي" الأولى من نوعها في الإمارات، بالشراكة مع البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي بهدف توفير برامج تعليمية وتدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتسهم الأكاديمية في تطوير معارف وخبرات الكوادر الوطنية، وتعزيز قدرتها في هذا المجال للتعامل مع المتغيرات الوظيفية المستقبلية في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

جاء ذلك بحضور عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي في الإمارات، والدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا في الإمارات، وعدد من المسؤولين والخبراء والباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي، ضمن أعمال "قمة عالم الذكاء الاصطناعي" التي اختتمت في دبي الأربعاء.

وأكد عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي في الإمارات، أن إطلاق الأكاديمية يأتي في إطار دعم جهود الإمارات لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 والإسهام في توفير منصة جديدة يمكن للشباب من خلالها الحصول على مهارات جديدة تتيح لهم تطوير قدرات وإمكانيات إضافية تساعدهم على تحقيق طموحاتهم المستقبلية.

Advertisements

وأشار إلى أهمية مساهمة الأكاديمية في تبني جميع أدوات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بما تسهم في توفير حياة أفضل لأفراد المجتمع، وتطوير منظومة متكاملة توظف التكنولوجيا المتقدمة في المجالات الحيوية على المستويين الحكومي والخاص.

من جانبه، أكد الدكتور عبداللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا في الإمارات، أهمية تأهيل القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الطلبة الجدد والموظفون الحاليون وتطوير خبراتهم وتمكينهم بمهارات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن أكاديمية الذكاء الاصطناعي بكليات التقنية العليا ستعمل شريكا للجهات الحكومية والخاصة في الإمارات لتميكن الكفاءات العاملة لديها من الإسهام في مسيرة التحول الرقمي.

وذكر الشامسي أن إطلاق أكاديمية كليات التقنية للذكاء الاصطناعي ترتبط بـ"قفزة الخمسين" للكليات، والتي تتجسد في خطة "الجيل الرابع" لإعداد الكفاءات البشرية للمستقبل، والتي تتضمن 3 ركائز أساسية تشمل "إعداد القيادات الفنية" و"تخريج الشركات ورواد الأعمال" و"مبدأ التعليم للجميع".