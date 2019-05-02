دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات كاملة لمواصفات هاتفي OnePlus 7 Pro و OnePlus 7 قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.

مازالت شركة وان بلس تجذب الكثير من الأضواء إستعداداً للكشف عن الإصدارات المميزة من الهواتف الذكية، واليوم رصدت تسريبات تكشف عن مواصفات كلاً من هاتفي OnePlus 7 Pro وOnePlus 7.

مواصفات هاتف OnePlus 7

تقدم شركة وان بلس الإصدار الرئيسي من هاتف OnePlus 7 بشاشة AMOLED مميزة بحجم 6.2 إنش وبجودة عرض Full HD بلس، مع معدل تحديث للإطارات يصل إلى 60 Hz، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 855 مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام.

ومن المقرر أن يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android Pie مع واجهة Oxygen OS، ويضم كاميرة خلفية بإعدادات ثلاثية، مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي مميز بعدسات Telephoto، وأيضاً مستشعر يدعم عمق التصوير.

كما تأتي الكاميرة الأمامية في نتوء علوي في الشاشة ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4150 mAh مع تقنية الشحن السريع من شاحن بقدرة 30W يدعم الشحن عبر منفذ USB-C، كما يأتي الهاتف بميزة إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة، ويتميز الهاتف بقياسات 157.7 في 74.8 في 8.1مم.

مواصفات هاتف OnePlus 7 Pro

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ينطلق هاتف OnePlus 7 Pro بشاشة AMOLED بحجم 6.64 إنش وبجودة عرض QHD بلس، مع معدل تحديث للإطارات يصل إلى 90 Hz، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 855 مع ذاكرة عشوائية 10 جيجا بايت رام.

ومن المقرر أن يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android Pie مع واجهة Oxygen OS، ويضم كاميرة خلفية بإعدادات ثلاثية، مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي مميز بعدسات Telephoto، وأيضاً مستشعر يدعم عمق التصوير مع عدسات مميزة بزوايا واسعة.

كما تأتي الكاميرة الأمامية بالتصميم المنبثق من الهاتف، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh مع تقنية الشحن السريع من شاحن بقدرة 30W كما يدعم الشحن عبر منفذ USB-C، أيضاً يأتي الهاتف بميزة إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة، ويتميز الهاتف بقياسات 162.6 في 76 في 8.8 مم.

يذكر أن وان بلس تستعد لعقد مؤتمرها القادم في 14 من مايو لتكشف النقاب عن الإصدارات المميزة من سلسلة هواتف OnePlus 7.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات كاملة لمواصفات هاتفي OnePlus 7 Pro و OnePlus 7 قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.