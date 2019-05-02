دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سبوتيفاي تختبر إضافة المدونات الصوتية (بودكاست) مع توصيات الأغاني

انتشرت المدونات الصوتية (بودكاست) بشكل هائل خلال الفترة الماضية وبلا شك تعتبر سبوتيفاي من أشهر المنصات التي تقدم هذه الخدمة، وبسبب تأثير المدونات الصوتية ورغبة الشركة في جعل نفسها منصة رئيسية في المجال فإنها بدأت اختبار ميزة تتيح إضافة حلقات بودكاست ضمن قوائم توصيات الأغاني.

وبحسب موقع The Verge، فإن توصيات البودكاست تواجدت جنبًا إلى جنب مع اقتراحات الأغاني في القوائم التي تظهر للمستخدمين، وبالتالي فإن المستخدم عندما يتعرض لحلقة من حلقات البودكاست في القائمة سيتمكن من الوصول للقائمة الكاملة من حلقات بودكاست معين.

وكانت توصيات الأغاني تظهر للمستخدمين بناءً على آلية محددة خاضعة للوغاريتمات طورتها الشركة على غرار ما تفعله يوتيوب مع فيديوهات الاقتراحات، وهذه الخاصية ستعمل بالمثل عند إضافة البودكاست.

الجدير بالذكر أن سبوتيفاي صرفت مبالغ كبيرة لجعل نفسها مكانًا مثاليًا للمدونات الصوتية، واستحوذت على منصات مختلفة بتكاليف وصلت 500$ مليون خلال الفترة الماضية.

التدوينة سبوتيفاي تختبر إضافة المدونات الصوتية (بودكاست) مع توصيات الأغاني ظهرت أولاً على عالم التقنية.