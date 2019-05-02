دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Vivo تعلن رسمياً عن هاتف Vivo Z3x بكاميرة مزدوجة وسعر 177 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Vivo عن أحدث إصداراتها من الهواتف منخفضة التكلفة Vivo Z3x الذي ينطلق بكاميرة خلفية مزدوجة مع رقاقة معالج Snapdragon 660 وسعر 177 دولار.

يضم هاتف Vivo Z3x شاشة TFT بحجم 6.26 إنش، تأتي بجودة عرض FULL HD بلس بدقة 2280 في 1080 بيكسل، مع أبعاد 19:9، كما يضم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 660 ثماني الأنوية، إلى جانب ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام.

أيضاً يأتي هاتف Vivo Z3x بسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة MicroSD حتى سعة 256 جيجا بايت، أيضاً يتميز الهاتف بتصميم معدني زجاجي ويضم مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 3260 mAh.

وفي مواصفات الكاميرة ينطلق هاتف Vivo Z3x بكاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر بدقة 13 مميز بفتحة عدسات f/2.2 ،و2 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.4، كما يتميز الهاتف بكاميرة أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0.

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كما تدعم كاميرة Vivo Z3x عدة أنماط في التصوير يأتي من بينها النمط الديناميكي، نمط التجميل، نمط الإضاءة الخلفية وأيضاً Portrait مع خلفية ضبابية، إلى جانب النمط البانورامي ونمط الواقع المعزز.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف Vivo Z3x بألوان البنفسجي، الأسود وأيضاً الأحمر، حيث بدأت Vivo الحجز المسبق للهاتف بسعر 177 دولار، كما ينطلق للبيع في أسواق الصين خلال الأسبوع المقبل.

المصدر

هذا الموضوع Vivo تعلن رسمياً عن هاتف Vivo Z3x بكاميرة مزدوجة وسعر 177 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.