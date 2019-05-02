دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة كوالكوم ستحصل على 4.5$ مليار على الأقل من آبل بعد قضية التسوية

قامت آبل وبشكل مفاجئ بالإعلان عن اتفاقها مع كوالكوم على تسوية بسبب قضية انتهاك براءات الاختراع التي استمرت طويلًا، وعلى إثرها فإن آبل ستقوم بشراء مودمات الجيل الخامس لهواتف آيفون القادمة بعد أن كانت تعمل مع إنتل على تطويرها بسبب مشاكلها مع كوالكوم، لكن على ما يبدو أن شراء القطع لن يكون وحده ما ستفعله.

فبحسب التقرير المالي للربع الثاني من 2019 لشركة كوالكوم، فإن هناك 4.5$ إلى 4.7$ مليار ضمن إيرادات الشركة ستحصل عليها من تسوية القضايا مع شركات أخرى، وكما هو واضح فإن هذا المبلغ لن يأتي إلا من شركة كبيرة مثل آبل وخاصة أنها الشركة التي انتهت قريبًا من قضيتها.

وستقوم مصنعة آيفون بكل تأكيد بالحصول على ترخيص من كوالكوم لوضع أحدث الرقاقات ومودمات الجيل الخامس ضمن هواتفها لمدة 6 سنوات مع إمكانية تمديد العقد لسنتين إضافيتين.

التدوينة كوالكوم ستحصل على 4.5$ مليار على الأقل من آبل بعد قضية التسوية ظهرت أولاً على عالم التقنية.