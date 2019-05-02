وأفاد موقع "الحشد الشعبي" أن، قوة من اللواء الرابع في الحشد الشعبي أحبطت في وقت متأخر من ليلة أمس تعرضا لـ "داعش" في قاطع عمليات مطيبيجة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.
وأضاف الموقع، أن، المواجهات استمرت لساعات وتمكن خلالها الحشد من قتل عدد من المهاجمين، فيما لاذ المتبقون بالفرار.
وأعلن العراق تحرير أراضيه من تنظيم "داعش"، وإعادة إعمار المناطق المحررة.
لكن القوات العراقية تواصل عمليات تفتيش ومداهمات لضمان تطهير المنطقة، والقضاء على فلول "داعش"، خاصة على الحدود العراقية ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور... "الحشد الشعبي" يحبط هجوما لـ "داعش" بعد ساعات من المواجهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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