© AFP 2019 / OZAN KOSE وقال عبد الرحمن السند، خلال لقائه منتسبي فرع الرئاسة العامة بمنطقة المدينة المنورة، إن "أعظم المنكرات وأشنعها نشر المنكر وإذاعته وتبادله في وسائل التواصل الاجتماعي، مستشهدا من الكتاب والسنة للتحذير منه وبيان مفاسده، مشددا على أنه لا يسمح بتداول ونشر مقاطع المنكرات"، وذلك حسب صحيفة "عكاظ" السعودية ولفت رئيس الهيئة، إلى "عظم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنها من شعائر الإسلام الظاهرة وطريق الأنبياء والرسل ومن سار على دربهم من الصالحين"، موضحا أن "خيرية هذه الأمة نالتها بقيامها بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي أعظم صفات أهل الإيمان"، مؤكدا أن "من أعظم أسباب النصر وحفظ الله لهذه الدولة المباركة أن جعلت من مسؤوليتها ومهامها إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات السعودية تحذر مواطنيها من نشر "مقاطع فيديو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.