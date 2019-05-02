شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ذئب مختبئ داخل محل في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - تبوك:

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يُظهر اكتشاف وجود ذئب داخل محل لقطع غيار السيارات في تبوك، حيث فوجئ به العامل مختبئاً عند فتحه الأبواب صباحاً.

ووثق مقطع الفيديو، الذئب وهو مختبئ خلف كراتين قطع الغيار، فقام أصحاب المحل بالاتصال بالدفاع المدني والبلدية لمساعدتهم في التعامل معه.

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وفور الإبلاغ حضرت فرق مكافحة الحشرات والحيوانات الضالة، والتي تمكنت من الإمساك به ووضعه داخل قفص حديدي، والتعامل معه حسب الإجراءات المتبعة لديهم.