شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تحذر من أكل الجراد: أبلِغونا بمكانه.. الخطر حقيقي والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - الرياض:

حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة المواطنين والمقيمين من أكل الجراد؛ كي لا يتعرضوا لعدد من المخاطر بينها التسمم، وذلك لتلوث الجراد بالمبيدات والمواد الكيمائية المستخدمة لمكافحته، منوهة بالمواطنين بالتبليغ عن أماكن تواجد الجراد.

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وأوضح مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد الشمراني، أن ظاهرة أسراب الجراد بدأت في غزو عدد من الدول المجاورة للمملكة من اتجاه الغرب منذ 6 يناير واستمرت لمدة 4 أشهر، ووصلت المملكة مع بداية الموسم الربيعي، من اتجاه الحدود اليمنية، لعدم وجود مكافحة، مبينا أن ذلك سيستمر حتى شهري مايو ويونيو.

وأشار الشمراني إلى أن الجراد يمر بـ4 مراحل، الأولى منها هي مرحلة الهدوء، والمرحلة الثانية وهي التي تمر بها المملكة الآن وهي مرحلة الانتشار، والمرحلة الثالثة هي مرحلة التفشي، أما المرحلة الأخطر فهي المرحلة الرابعة وهي مرحلة الوباء.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، أوضحت أنها اتخذت 7 خطوات لمكافحة الجراد في الموسم الربيعي، مبينة أن هناك خطراً يتمثل في تكوّن أسراب الجراد من أسراب ناضجة وغير ناضجة تنتقل بفعل الرياح من داخل اليمن إلى جنوب المملكة “نجران، الدواسر، شرورة”، متوقعة أن يستمر غزو أسراب الجراد حتى 6 مايو الجاري.