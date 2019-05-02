شكرا لقرائتكم خبر عن سافَر مكفولك «خروج وعودة» ولم يعد؟ الجوازات توضح الخطوات الواجبة عليك والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت إدارة الجوازات التعليمات التي يجب اتباعها عند سفر مكفول بتأشيرة خروج وعودة ولم يعد، مشيرة إلى أنه في حال مغادرة العامل المملكة بتأشيرة خروج وعودة على صاحب العمل سحب رخصة إقامته وصورة من جواز سفره.
كما أن على صاحب العمل بعد مرور ( 30 ) يوماَ على عدم عودة عامله الوافد مراجعة إدارة الجوازات التي صدرت منها التأشيرة لتسليم رخصة إقامته والحصول على إشعار منها يتضمن استعادة رخصة الإقامة لحفظه في ملف إقامة العامل.
وأضافت الجوازات أنه في حالة توفر أي معلومات لدى صاحب العمل بدخول عامله الوافد الذي مُنح تأشيرة خروج وعودة ولم يراجعه إبلاغ مكاتب الجوازات التنسيقية.
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