إسرائيل تشن غارات على قطاع غزة بعد فترة من الهدوء النسبي

أعلنت مصادر فلسطينية أن طائرات حربية إسرائيلية أغارت اليوم الخميس على قطاع غزة، من دون وقوع إصابات.
وذكرت المصادر أن الغارات استهدفت موقع تدريب تابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في شمال قطاع غزة، ما خلف أضرارا مادية.
وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف جاء ردا على إطلاق بالونات مفخخة وحارقة تجاه إسرائيل أمس الأربعاء، ما أدى إلى وقوع حرائق على الحدود مع القطاع.
ولاحقا أعلن الجيش عن رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين أُطلقتا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، من دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل بشأنهما.
ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن التصعيد، الذي يأتي بعد نحو أربعة أسابيع من هدوء نسبي تحقق على إثر تفاهمات للتهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل رعتها مصر والأمم المتحدة.
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