انت الان تتابع أين يختبئ زعيم «داعش» الإرهابي؟.. باحث يُحدد 3 دول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

باحث: على المستوى العسكري تم تدمير الهيكل العسكري الخاص بتنظيم "داعش" حتى أن البغدادي أعلن انتهاء معركة "منطقة الباغوز السورية" التي كانت القلعة الأخيرة له

ما بين ثلاث دول، قد يكون زعيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، بث من أحدها، تسجيله المصور الأول له بعد سنوات من الاختباء، والأنباء التي تضاربت عن إصابته، ومقتله. وظهر البغدادي، في التسجيل المصور، الذي بثته الشبكة الإعلامية التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، على تطبيق "تلجرام"، وكأنه داخل خيمة بيضاء بدت واضحة من جدرانها المموجة. وتحدث الباحث والمحلل السياسي البارز من إقليم كردستان العراق، كفاح محمود، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وحول مكان ظهور زعيم "داعش" الإرهابي قائلًا: "علينا أن ندرك هذا التنظيم الإرهابي، لم تكن له بقعة جغرافية محددة أو حدود، ورأينا عملياته الإرهابية كيف امتدت من مشارق الأرض، إلى مغاربها، بمعنى أن عصاباته أو تنظيماته أو خلاياه تمتد بكل دول العالم، وبالتأكيد الدول العربية والإسلامية لها النصيب الأكبر من تنظيماته

وحول مكان ظهور زعيم "داعش" الإرهابي قائلًا: "علينا أن ندرك هذا التنظيم الإرهابي، لم تكن له بقعة جغرافية محددة أو حدود، ورأينا عملياته الإرهابية كيف امتدت من مشارق الأرض، إلى مغاربها، بمعنى أن عصاباته أو تنظيماته أو خلاياه تمتد بكل دول العالم، وبالتأكيد الدول العربية والإسلامية لها النصيب الأكبر من تنظيماته سواء كانت في تركيا أو العراق، أو سوريا". ولا يستعبد محمود، أن يكون زعيم "داعش" البغدادي، موجودا في واحدة من الدول المذكورة، ومن ضمنها تركيا التي تدور بشأنها تسريبات إعلامية. وأكمل محمود، "على المستوى العسكري تم تدمير الهيكل العسكري الخاص بتنظيم "داعش"، حتى أن البغدادي زعيم التنظيم، أعلن انتهاء معركة "منطقة الباغوز السورية" التي كانت القلعة الأخيرة له". وتابع، هذا لا يعني أن تنظيم "داعش"، قد انتهى فهو موجود كخلايا وتحت أسماء وعناوين مزورة، ومزيفة. اقرأ أيضًا: 25 مليون دولار.. ثمن رقبة زعيم داعش أبو بكر البغدادي ويؤكد الباحث والمحلل السياسي من إقليم كردستان العراق، على أن الأهم، التحدي الكبير بعد ظهور البغدادي، وهو كيف يتم معالجة البيئة التي نشأ بها "داعش"، أو كيف ساعدت سواء في العراق، وسوريا، أو الدول العربية، والإسلامية على نمو أفكار هذا التنظيم وتعلقها إلى منظمة كبيرة تسيطر على الكثير من المصالح. Advertisements وكانت الشبكة الإعلامية التابعة لتنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا)، قد بثت شريط فيديو على تطبيق "تلجرام"، تظهر زعيمها أبو بكر البغدادي، في ظهور هو الأول له منذ عام 2014، معلنا فيه أن التنظيم سيسعى للانتقام لمقتل عناصره، وأن المعركة اليوم هي معركة استنزاف ومطاولة للعدو. وأكدت مصادر أمنية، ومحلية عراقية، بشكل متكرر في تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك" أنه خلال عمليات تحرير مدن محافظات الأنبار، ونينوى، وصلاح الدين، فر العديد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وقادته إلى تركيا تحديدا إلى منطقة غازي عنتاب. وكان البغدادي، قد ظهر في الفيديو، بلحية بيضاء واضعا منديلا أسود على رأسه، ويفترش الأرض، مخاطبا أعضاء التنظيم على مدى 18 دقيقة، ويجلس إلى جواره بعض المساعدين يستمعون إليه ووجوههم مغطاة. والمقطع الذي عرض على قنوات التنظيم المتطرف عبر "تلجرام"، هو أول تسجيل مصور للبغدادي منذ ظهوره بمدينة الموصل العراقية في عام 2014، بينما نشرت له تسجيلات صوتية مؤخرا. وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد سيطرت بالكامل على آخر جيب لتنظيم داعش في الباغوز في مارس الماضي، كما أعلن العراق في ديسمبر 2017، دحر إرهابيي داعش بشكل تام، بعد أكثر من 3 سنوات من المعارك الدامية. ونجحت قبلها عملية عسكرية كبيرة في تحرير الرقة من "داعش"، قادتها ميليشيات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن، بمساعدة غارات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. وكان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، قد رصد مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يبلغ عن مكان زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي. وأفادت قناة (العربية) الإخبارية، بأن طائرات التحالف الدولي ألقت منشورات على مدينة الرمادي العراقية دعت فيها الأهالي إلى الإبلاغ عن البغدادي، مقابل 25 مليون دولار، وجاء في المنشورات أن "قائد داعش ومقاتلوه سرقوا أرضكم وقتلوا أهلكم، وهو الآن مختبئ بأمان بعيدا عن الموت والدمار الذي زرعه، وبمعلوماتك تستطيع أن تنتقم منه ومن دماره". وكانت وسائل إعلامية قد أعلنت في وقت سابق أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي غير موجود في العراق ويتواجد في سوريا، فيما أكد التحالف الدولي أنه لا يعرف مكانه على الإطلاق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أين يختبئ زعيم «داعش» الإرهابي؟.. باحث يُحدد 3 دول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.