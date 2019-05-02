انت الان تتابع «وحياة المصحف».. ضابط سوداني يُقسم ويكشف مكان البشير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشف ضابط سوداني، مكان اعتقال الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بعدما اضطره المعتصمون أمام وزارة الدفاع، القسم على المصحف الشريف. وظهر الضابط، في مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يدلي بقسمه المعظم بوجود البشير بحبسه في سجن كوبر، بعدما قال أهالي قتلى وجرحى تظاهرات السودان إن فرحتهم بإسقاط نظام الرئيس المعزول ناقصة، لأن "السلطات لا تفصح عن معلومات بشأن البشير"، وذلك وفقا لصحيفة "المشهد السوداني"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ويعتبر الأهالي أن المجلس العسكري يتكتم على أي معلومة تتعلق بالبشير، رغم أن مسؤولين في المجلس أكدوا أنه يقبع مع آخرين من قادة نظامه في سجن كوبر، فيما يخضع آخرون للإقامة الجبرية.ويطالب الأهالي، بمحاكمات علنية لرموز النظام، ومحاسبتهم على ما اعتبروه "جرائم" ارتكبت بحق أبنائهم أثناء الاحتجاجات. ويعتصم أهالي

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