أسترالي يرسل 20كجم من الميثامفيتامين إلى عنوان خاطئ.. بقيمة 7 ملايين دولار

جدة - عمرو شويل لندن - الخليج 365:

ألقت الشرطة الأسترالية، اليوم، القبض على رجل أرسل طردا يحتوي على 20 كيلوجراما من عقار الميثامفيتامين عبر البريد إلى عنوان خاطئ.

وتم إرسال الطرد ، الذي تقدر قيمته بعشرة ملايين دولار أسترالي (7 ملايين دولار أمريكي) إلى زوجين مسنين، انتابهما شعور بالصدمة عندما

فتحا الطرد، ظهر الأربعاء، في منطقة ويريبي في ملبورن بجنوب غربي البلاد.

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وذكرت شرطة فيكتوريا أنه تم استدعاؤها بعدما اكتشف الزوجان أن الطرد يحتوي على أكياس من مسحوق أبيض، وحددته الشرطة لاحقا على أنه

الميثامفيتامين.

وداهمت الشرطة عقارا يقع على بعد 60 كيلومترا من ضاحية بوندورا في شمال ملبورن، ليل الأربعاء، وأفادت تقارير بأنها عثرت على كمية أخرى من هذه

المادة وزنها 20 كيلوجراما.

وتم اعتقال رجل 21/ عاما/ في الموقع واتهم باستيراد كمية قابلة للتسويق من العقار الممنوع تداوله عبر الحدود. ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة في

ملبورن اليوم الخميس.