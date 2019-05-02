فيل هارب يثير الذعر في الهند

أثار فيل بري الذعر وتسبّب باختناقات مرورية كبيرة وسط مدينة جواهاتي في ولاية أسام شمال شرق الهند، بعدما تنقل بحرّية في الشوارع المزدحمة قُرب جموع من الفضوليين الذين التقطوا صوراً له، وفقا للعين الإخبارية.

وتجوّل الفيل إثر هروبه من محمية مجاورة، الثلاثاء، في الشارع الرئيسي بالمدينة من دون أن يُسبب أي إصابات.

وتابع شرطيون وحراس غابات الفيل عن بعد خلال جولته التي أزاح خلالها بعض السيارات من طريقه قبل أن تنجح السلطات في تنويمه مساءً.

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وأدّت النزهة التي أجراها الحيوان البالغ وزنه أطناناً عدة، ويُقدّر عمره بـ11 عاماً، إلى اختناقات مرورية كبيرة، بينما كان السائقون يوقفون مركباتهم بغية تصويره بهواتفهم.

وقال المسؤول عن حماية الغابات في ولاية أسام، أ. م. سينج: "تنويمه في الشوارع المزدحمة بين جموع الفضوليين كان مهمة معقّدة"، مضيفاً: "اتّخذنا أقصى الاحتياطات حتى نتفادى إخافته ولهذا السبب لم تسجَّل أي أضرار".

ونُقِل الفيل إلى حديقة الحيوانات في مدينة جواهاتي قبل إطلاقه، صباح الأربعاء، في محمية "أمسانج" التي هرب منها.