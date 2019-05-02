جيلي الصينية تطرح "Geely VF12" لمنافسة "Toyota Highlander"

دخلت شركة "Geely” الصينية في منافسة شرسة مع شركة السيارات اليابانية العملاقة "تويوتا" بالسوق العالمية في فئة السيارات رباعية الدفع،وفقا للعين الإخبارية.

وطرحت الشركة الصينية طراز "Geely VF12" منافسا لمركبة تويوتا الحديثة "Toyota Highlander" رباعية الدفع.

ووفقا للموقع الرسمي للشركة الصينية، فإن هيكل "Geely VF12" صمم بطريقة عصرية بطول 4 أمتار و83 سنتيمترا، مزود بقاعدتي عجلات تبعدان عن بعضهما مسافة 2.8 متر، وأبواب مزودة بأحدث أنظمة الأمان، يمكن فتحها بالاعتماد على بصمات الأصابع.

وزودت الشركة الصينية مركبتها الجديدة "Geely VF12" بأنظمة قادرة على التحكم بخصائص السيارة عبر الأوامر الصوتية للمستخدم، وأنظمة أمان تمنع اصطدامها بباقي الأجسام أو السيارات أثناء حركتها على الطرقات."Geely VF12” الجديدة

وستطرح "Geely VF12" بمحركين، الأول اقتصادي بسعة 1.5 لتر، وعزم 170 حصانا، والثاني سعته لتران، وعزم 238 حصانا، بالإضافة إلى علبة سرعة أوتوماتيكية بـ8 مراحل، ونظامي دفع أمامي ورباعي.