شكرا لقرائتكم تيمور جنبلاط يبحث حماية دروز إدلب والتطورات السورية مع مسؤولين أتراك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 12 ساعة في 2 مايو 2019 - اخر تحديث في 2 مايو 2019 / 00:30

عقد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط والوفد المرافق الذي يضم وزير الصناعة وائل أبو فاعور ومفوض الشؤون الخارجية في الحزب التقدمي الإشتراكي زاهر رعد سلسلة إجتماعات في تركيا التي كان وصلها صباح الثلاثاء.



وأفاد إعلام "الاشتراكي" أن مباحثات الوفد تركزت على واقع دروز إدلب في ضوء التطورات الأمنية السائدة في تلك المنطقة وسبل توفير الحماية والأمن لهم، انطلاقاً من المتابعة التي كان قام بها جنبلاط سابقاً، بالإضافة إلى الوضع السوري وقضية النازحين والعلاقات الثنائية.

وإستهل جنبلاط والوفد إجتماعاته في مقر وزارة الخارجية التركية مع نائب وزير الخارجية التركي سيدات أونال بحضور عدد من مسؤولي الوزارة لبحث الأوضاع الراهنة في المنطقة.

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كما إلتقى الوفد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية جودت يلماظ وناقش الجانبان الوضع السوري وقضية النازحين وضرورة التوصل إلى حل سياسي يحقق تطلعات الشعب السوري. كما تناول البحث العلاقات مع الحزب التقدمي الإشتراكي والتطورات الإقليمية وملفات المنطقة.

وعقد النائب جنبلاط والوفد إجتماعاً مع رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليشيدار أوغلو وهنأه بالسلامة بعد الإعتداء الذي تعرض له، كما هنأه بالفوز الذي حققه حزبه في الإنتخابات البلدية الأخيرة مشيداً بالعملية الديمقراطية في تركيا. وكان نقاش في ملفات العلاقة الثنائية بين الحزبين اللذين ينضويان في إطار الإشتراكية الدولية.

واتفق الطرفان على تطوير آليات التعاون وعقد اللقاءات والنشاطات المشتركة بين الشباب والقطاعات الحزبية المختلفة.