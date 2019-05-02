شكرا لقرائتكم أمين «التحالف الإسلامي»: الحرب على الإرهاب أكثر من مجرد مواجهة عسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ 13 ساعة في 1 مايو 2019 - اخر تحديث في 1 مايو 2019 / 22:05

أكد أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد المغيدي، أن الحرب على الإرهاب أكثر من مجرد مواجهة عسكرية، فهي حرب أفكار وقيم وتصورات، مشيراً إلى أن الجماعات الإرهابية تعتمد نهجاً استراتيجياً لإذكاء الــتطرف وتــجنيد الأتــباع مــن خــلال مــنصات الإعــلام، «كما تشــير تجارب محاربة الإرهاب إلى أن الطريقة الأكثر فاعلية لهــزيــمته هــي هــدم مــرتــكزات الخــطاب الإرهــابــي بــكشف أكاذيبه وتوعية الجماهير بحقيقته ومخاطرة».



وقال المغيدي في الندوة الشهرية الأولى للـتحالـف الإسـلامـي الـعسكري لـمحاربـة الإرهـاب «مـــنهجيات وأطر لبناء الـرسـائـل الإعـلامـية لـمواجـهة الإرهـاب»، والمنعقدة في مقر أمـانـة الـتحالـف بـالـريـاض أمس (الثلثاء)، إن الـمواجـهات الـعسكريـة والأمـنية الـتي جـرت مـع الـتنظيمات الإرهـابـية انتهـت بهـزيـمتها، «لـكن تـلك الهـزيـمة ليسـت الـنهايـة، فـاجـتثاث الإرهـاب يـبدأ بـقطع أذرعــه الــتدمــيريــة كــمهمة عــاجــلة، وينتهــي بــالــقضاء عــلى أفـكاره التخـريـبية كـمهمة طـويـلة الأمـد»، مبيناً أن الـتحالـف الإسـلامـي الـعسكري لـمحاربـة الإرهـاب التزم أن يـسهم فـي كـلتا الــــمهمتين، «وهــــو عــــازٌم عــــلى دحــــر الإرهــــاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

من جهته، أكد عضو مجلس الشورى وأستاذ الإعلام في جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور محمد الحيزان، أن التغطية الإعلامية للإرهاب توجب التعامل مع المعاييرٍ المهنية للإعلام على نحو يسهم في تظافر جهود الإعلام مع الجهات المسؤولة عن محاربة.

وأشار الـباحـث البحـريـني الـمختص فــي شــؤون الــتطرف والإرهــاب الـدكـتور فـالـح الـرويـلي، إلى اســـتخدام الـــتنظيمات الإرهـــابـــية الـــمبكر لشـــبكة الإنــترنــت فــي بــث أفــكارهــا عــبر الــمنتديــات الــحواريــة، ونشــر الـــمقاطـــع الـــصوتـــية، والـــيوتـــيوب، واســـتغلالـــها مـــنصات ومـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي فـي عـمليات الـتجنيد .

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وحـلل الــرويــلي بــنية الــرســالــة الإعــلامــية لــدى هــذه الــتنظيمات، وشـــرائـــحها المســـتهدفـــة، كـــما اســـتعرض نـــماذج لـــرســـائـــل إعلامية بناءة وإيجابية كابحة للتطرف والإرهاب.

من جانبه، دعا مـؤسـس الـمركـز الأردنـي لـمكافـحة الـتطرف الـفكري ومـديـره الـسابـق الـدكـتور محـمد الـعظامـات، إلــــى مــــنهجية وإطــــار جــــديــــد للخــــطاب الإعـلامـي الـموجـه ضـد الإرهـاب، يسـتند إلـى نـتائـج الـدراسـات والأبـحاث الـعلمية، ويـتجنب الـتعاطـي والـسجال الـديـني مـع الخـــطاب الـــمتطرف، ويـــنتقل مـــن الـــدفـــاع عـــن الـــديـــن إلـــى مــهاجــمة الإرهــاب، ويحــدد بــدقــة الــفئات الــتي تســتهدفــها الــرســالــة الإعــلامــية الــمناهــضة لــلإرهــاب، ويــتسم بــالــمرونــة والتجدد والانفتاح.

وخلص المشاركون في الندوة إلى عدد من التوصيات أبرزها: العناية بمجال التحليل الإعلامي في محاربة الإرهاب من الناحية، والنظرية عبر مبادرة تضع معالم علمية تواكب العمل المهني الإعلامي وتهيئ لتدريب نظري وميداني للمحللين لتمثيل مركز التحالف أو الدول الأعضاء في وسائل الإعلام.

ودعا المشاركون إلى أن يتبنى مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب قاعدة معلومات متعددة اللغات، تتضمن الخبراء ذوي المهارة والقدرات الاتصالية العالية، ومد جسور التواصل مع الوسائل العالمية والإقليمية والمحلية، لإيصال الرسائل بصورة فعالة وقوية، إضافة إلى العمل عبر مبادرة متخصصة على التأسيس لمنهجية علمية رصينة للمعالجات الإعلامية لمناهضة الإرهاب، وتقدم دليل إرشادي يمكن أن تستفيد منه الجهات الإعلامية في دول التحالف.

وأكد المشاركون أهمية رصد تجارب الدول أعضاء التحالف في المجال الإعلامي الإرهابي وتحليلها، للإفادة من الإبداع والتميز في الأنشطة الإعلامية، وتلافي أوجه القصور خاصة في مجال مواجهة الأنشطة الإعلامية للجماعات الإرهابية، مع الحد من الترويج الإعلامي غير المقصود للجماعات الإرهابية عبر وضع آليات ضبط المصطلحات المتعلقة بالإرهاب, وتجهيز مبادرات للتواصل والاتفاق مع منتدى الإنترنت العالمي لمواجهة الإرهاب لإيجاد حلول للرسائل الإعلامية الإرهابية والحد من أثرها.