شكرا لقرائتكم الجيش الإيراني «متأهب لحرب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن – «الحياة» | منذ 14 ساعة في 1 مايو 2019 - اخر تحديث في 1 مايو 2019 / 20:44

دعا قائد الجيش الإيراني الجنرال عبدالرحيم موسوي القوات المسلحة في بلاده إلى «التأهب لحرب»، فيما حمّلت طهران واشنطن مسؤولية أي صدام بين «الحرس الثوري» الإيراني والقوات الأميركية في الخليج أو أي منطقة أخرى.



وشدد موسوي على ضرورة التعامل بجدية مع التهديدات، مضيفاً: «في البداية يمكن ألا تكون هذه التهديدات برية، ولكن على القوات البرية أن تكون مستعدة». وتابع: «على كل القوات المسلحة التأهب لحرب، والاستعداد لأي هجوم ليلي، والدأب على المناورات لتعزيز القدرات الدفاعية».

في السياق ذاته، تطرّق عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، إلى إدراج الولايات المتحدة «الحرس» على لائحتها لـ «المنظمات الإرهابية الأجنبية»، قائلاً خلال ندوة في أنقرة إن «الحرس» والقوات الأميركية «يمكن أن يتواجها في الخليج أو أي منطقة أخرى، ولا شكّ أن مسؤولية وضع مشابه تقع على عاتق أميركا».

أما الرئيس الإيراني حسن روحاني فاعتبر أن «قدرات الولايات المتحدة ليست في حجم لسانها الطويل». وزاد: «إذا وصلتنا أموال أقلّ من خلال بيع النفط، سنعوّضها من مصادر أخرى». وتابع: «يجب وقف العدو عند حدّه، إذ لم يعد عقلانياً. لا نقف مكتوفي الأيدي حيال المؤامرات، سنردّ ونقاوم».

وفيما يركّز قادة إيرانيون على تحدي واشنطن، تستفحل مشكلات معيشية في الداخل. وأوردت صحيفة «همدلي» أن 70 في المئة من العمال الإيرانيين باتوا تحت خط الفقر. وأضافت أن 3 ملايين شخص يعملون في مصانع تحت الأرض، برواتب زهيدة من دون تأمين اجتماعي أو صحي ومن دون أمن وظيفي.

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تزامن ذلك مع اعتقال الشرطة 35 عاملاً وصحافيَين، خلال تظاهرة نظمها عمال أمام مبنى مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني في طهران، لمناسبة عيد العمال.

ورفع المحتجون شعارات مناهضة للحكومة والبرلمان، بينها «الحكومة تخون والبرلمان يدعمها» و«مع جميع هؤلاء المختلسين يُخصّص السجن للعمال» و«وحدة وحدة يا معلّم ويا طالب» و«ألمنا هو ألمكم، يا أيها الشعب التحق بنا».

كذلك نظّم آلاف من العمال مسيرات في مدن أخرى، وهتفوا «يجب طرد الرأسمالي الخائن، وإلغاء العقد الموقت. الضمان الاجتماعي حقنا المطلق، والموت للظالم، ويحيا العامل».

لكن وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية (إيسنا) أفادت بارتفاع أسعار كل أنواع الخبز 3 مرات، متسائلة عن سبب امتناع أجهزة المراقبة والمفتشين عن مراقبة المخابز، علماً أن رئيس اتحاد المخابز بيجن نوروز مقدم اعتبر أن هذا الارتفاع «ليس قانونياً».

وفي إطار محاولات لمواجهة صعوبات متزايدة، بعدما أعادت واشنطن فرض عقوبات على طهران، أقرّت السلطات الإيرانية قانوناً لتقنين بيع البنزين ورفع سعره.

ووصف النائب بهروز نعمتي هذه الخطوة بأنها «خاطئة»، منبّهاً إلى أن «لا طاقة لدى المواطنين ليتحملوا ارتفاع الأسعار». وحضّ روحاني على تجميد القانون، فيما حذّر الخبير الاقتصادي حيدر مستخدمين من أن رفع سعر البنزين سيؤثر في كل شيء ويرفع مستوى التضخم.