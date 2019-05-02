شكرا لقرائتكم لبنان: تظاهرة عيد العمال... صرخة في وجه الفساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 14 ساعة في 1 مايو 2019 - اخر تحديث في 1 مايو 2019 / 21:57

لمناسبة عيد العمال العالمي، وتحت شعار "اتحدوا ضد الفساد"، نظمت مظاهرة شعبية شارك فيها الالاف من المواطنين، انطلقت من أمام المتحف الوطني وصولا إلى ساحة الشهداء، وسط تدابير أمنية للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي على مداخل بيروت وأمام السرايا الكبيرة.



وشارك فيها "الحزب الشيوعي اللبناني"، الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL، "الذي أطلق حملة بعنوان "صرخة في وجه الفساد والفاسدين وناهبي المال العام، ودفاعا عن لقمة العيش الكريم"، لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين وسط شعار "من أجل حماية المستأجرين القدامى ورفضا للقانون التهجيري الأسود"، التنظيم الشعبي الناصري، هيئات نقابية وحزبية، هيئات نسائية ونقابة العاملات في الخدمة المنزلية وحشد من العمال الأجانب من جنسيات متعددة.

وألقيت بالمناسبة كلمات كان ابرزها للأمين العام لـ"لتنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد الذي قال: "في عيد العمال نوجه أطيب تحية إلى عمال لبنان، إلى الكادحين والمنتجين بالزنود المفتولة والعقول المبدعة، إلى مناضلي الحراك الشعبي وإلى كل المتظاهرين والمعتصمين في الساحات والشوارع، إلى الشباب والمعلمين والموظفين والمستخدمين، وإلى المتقاعدين المدنيين والعسكريين، وإلى كل المطالبين بحقهم في العيش الكريم. ومن ساحة الشهداء في بيروت المقاومة والنضال الشعبي، ومن عمال لبنان وشعب لبنان ألف تحية إلى الشباب والرجال والنساء المقاومين والمنتفضين في فلسطين المحتلة، وإلى انتفاضة الجزائر وانتفاضة السودان وإلى كل العمال والمناضلين الأحرار في كل بلدان العالم".

أضاف: "نظام التبعية والطائفية والاستغلال والفساد دفع لبنان نحو خطر الانهيار ودفع اللبنانيين إلى الحاجة والبطالة والهجرة، السلطة تعمل على إضعاف مؤسسات الدولة وبيع القطاع العام بأبخس الأثمان، وعلى رهن لبنان للمصارف والشركات والدول الاجنبية، والسلطة تريد تحميل اللبنانيين النتائج الكارثية لسياساتها وممارساتها وتريد تدفيع ذوي الدخل المحدود تبعات الازمة والانهيار، لكن الحراك الشعبي والقطاعات المعنية يقفون لهم بالمرصاد والشعب اللبناني لن يسمح لهم بذلك".

"سنبقى في الساحات لاستعادة الحقوق"

وأقسم سعد "بأننا لن نسمح لمافيات السلطة والمال بسلب لقمة العيش من أفواه العمال والكادحين والعجزة والأطفال، لن نسمح لهم بمد اليد إلى جيوب محدودي الدخل والفقراء، وسنبقى في الشوارع والساحات من أجل تامين العيش الكريم والضمانات الصحية والاجتماعية واستعادة الحقوق لكل الناس". وقال: "من أجل إنقاذ لبنان واللبنانيين، لا بد من بناء الحركة الشعبية الجماهيرية والمعارضة الوطنية الفاعلة، ولا بد من تصعيد النضال من أجل التغيير الشامل في كل المجالات، وبناء الاقتصاد المنتج بديلا عن اقتصاد الريوع والمضاربات والاحتكارات وإقامة دولة الرعاية الاجتماعية، ولا بد من الكفاح من أجل إقامة الدولة المدنية الديموقراطية العصرية بديلا عن نظام المحاصصة الطائفية والاستغلال والفساد.

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فإلى الشارع أيها اللبنانيون، إلى الشارع يا شباب لبنان، وعمال لبنان، وكل الأحرار والمنتجين في لبنان، إلى الشارع من أجل الإنقاذ، ومن أجل التغيير الشامل في لبنان".

أما الأمين العام لـ"الحزب الشيوعي" حنا غريب فقال: "نحن في لبنان، اذ نحيي الأول من أيار في ساحة الشهداء فلأن العمال هم عنوان الفداء والتضحية والشهادة في كل المعارك الوطنية والنقابية، فمن حزب الطبقة العاملة، حزب كل الذين يأكلون لقمة عيشهم من كدحهم وعرق جبينهم، عمالا، أجراء مزارعين موظفين مدنيين وعسكريين متقاعدين متعاقدين متعطلين عن العمل نساء، شبابا وطلابا. من ساحة الشهداء نوجه التحية الى شهداء الشعب الفلسطيني وانتفاضاته البطولية بوجه الاحتلال الصهيوني، والى عمال وشعوب الدول العربية. في هذه الساحة، ساحة النضال الوطني والطبقي والاجتماعي ضد النظام السياسي الطائفي، نستمر في متابعة المسيرة اليوم ضد نظام المحاصصة والفساد والاستزلام لتحريره من التبعية والوصايات الخارجية وتحرير كل اللبنانيين من معتقلات هذا النظام من اجل بناء دولة ديموقراطية علمانية ذات اقتصاد وطني منتج قادر على تحقيق النمو وتأمين فرص العمل وإخراج لبنان من خطر الانهيار المالي ومنفتح على إمكانية التكامل مع الاقتصاديات العربية خدمة لشعوب المنطقة وتنمية لمجتمعاتها وللخلاص من هذا الاقتصاد الريعي التابع الذي شكل أداة من أدوات ارتهان قرارنا الوطني والسياسي والاقتصادي للضغوط الاميركية والغربية عبر اذرعها في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومن خلال سياسات الحكومات المتعاقبة على مدى ثلاثين عاما عبر مسلسل مؤتمرات باريس واحد و 2 و3 واليوم باريس 4 المسمى سيدر".

"لإسقاط السياسات التدميرية وموازنة الافقار"

وأضاف: "في هذا العيد تقدم لنا السلطة، عيديتها فتجتمع لأقرار مشروع موازنة تقشفية تضرب فيها حقوق العمال بدلا من تحقيقها فلا تتردد في محاولة باقتطاع اجزاء من اجور العمال والموظفين والمعلمين والعسكريين والمتقاعدين ومن الحرفيين ومن سائر شرائح الطبقات الشعبية والوسطى مداخيلهم ومكاسب عملهم الشريف. يا جماهير شعبنا، مقابل عيديتهم السوداء وسياساتهم الاقتصادية والتدميرية ندعوكم للوحدة والنضال والصمود من اجل اسقاط هذه السياسات وموازنة الافقار، لأنها موازنة تفرض عليكم الضرائب في عملية نصب غير مسبوقة لأجوركم ومداخيلكم لتحرم اطفالكم من الغذاء والدواء والكتاب والمستقبل. هي موازنة تخدم الأثرياء في المصارف والشركات الأحتكارية لانها تعفيهم من الضريبة التصاعدية وتزيد الدين العام وخدمته ومن ارباح المانحين الغربيين وعبر خصخصة، كما تزيد الركود والانكماش في الدورة الاقتصادية وتضاعف من تدهور الزراعة والصناعة والخدمات المنتجة".

وأكد ان "لا بديل لكم ولنا سوى النضال من اجل تحقيق سياسات بديلة تقوم على تعديل النظام الضريبي الجائر بحق العمال وأصحاب الدخل المحدود ومكافحة مزاريب الهدر والفساد السياسي والمحاصصة وباتجاه تحميل الذين استفادوا وكدسوا الأرباح الطائلة ان يتحملوا هم تبعات الأزمة التي تسببوا بها من طريق فرض الضرائب التصاعدية على الارباح لتصل الى 30 في المئة وضريبة على الفوائد المصرفية تصل الى 15 في المئة والغاء كل اشكال الاعفاءات الضريبية عن حيتان المال وخفض الفائدة 1 في المئة لتخفيض كلفة خدمة الدين العام، لا بديل لكم الا رفض اي رسوم وضرائب جديدة على لقمة عيشكم، ندعوكم للوقوف سويا لرفض اي زيادة على اسعار المحروقات ورفض اي مس باجوركم وسلسلة الرتب والرواتب ونظام التقاعد للعاملين في القطاع العام، ورفض اي مس بتعويضات ومعاشات المتقاعدين في الدولة وفي الجامعة اللبنانية والتعليم الرسمي والادارات العامة".

"لتصعيد كل اشكال المواجهة"

ودعا غريب الى "تجميع وتوحيد كل الطاقات في تعزيز وتنظيم اطر وتشكيل لجان شعبية للحراك الشعبي للأنقاذ في المناطق والقطاعات كافة من اجل تغيير موازين القوى وبناء الكتلة الشعبية وتصعيد كل اشكال المواجهة اذا ما أقدمت الحكومة والمجلس النيابي في ليلة ليلاء على إقرار موازنتها التقشفية، وما قرار البقاء في الشارع والاعتصام التحذيري بدءا من اليوم وحتى الرابع منه وتصعيد شتى اشكال التحركات الشعبية المتزامنة مع الجلسات الحكومية الا خطوة في هذا الاتجاه مؤكدين دعمنا لكل التحركات النقابية والشعبية التي لا بد من تصعيدها كواجب وطني واجتماعي ودفاعا عن حقوق كل المتضررين".