شكرا لقرائتكم إيران تعارض إدراج أميركا «الإخوان» على لائحة «المنظمات الارهابية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 14 ساعة في 1 مايو 2019 - اخر تحديث في 1 مايو 2019 / 21:26

الدوحة - أ ف ب - انتقد وزير الخارجية الايراني جواد ظريف، اليوم (الأربعاء)، إعلان البيت الابيض عزم الرئيس دونالد ترامب ادراج جماعة الاخوان المسلمين على اللائحة الأميركية «للمنظمات الارهابية»، مؤكّدا معارضة طهران لهذه الخطوة.



وقال ظريف في تصريحات صحافية على هامش انعقاد منتدى «حوار التعاون الآسيوي» في الدوحة إن «الولايات المتحدة تدعم أكبر مصدر للإرهاب في منطقتنا وهو إسرائيل»، معتبراً إن واشنطن «ليست في موقع يسمح لها بمحاولة وضع آخرين في خانة الارهاب».

وتابع ردّا على سؤال حول قضية جماعة الاخوان المسلمين «نحن نرفض أي محاولة من قبل الولايات المتحدة في هذا الاتجاه».

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وكانت المتحدثة باسم البيت الابيض ساره ساندرز أمس (الثلثاء)، «تباحث الرئيس مع فريقه للأمن القومي وقادة المنطقة الذين يشاطرونه القلق (من تنظيم الإخوان)، ويجري درس الأمر طبقا للمسار الداخلي المتبع».

ويتيح إدراج تنظيم الإخوان على اللائحة الأميركية، فرض عقوبات على كل شخص أو منظمّة يقيم علاقات مع الاخوان.

وتنظيم الاخوان الذي أسّسه المصري حسن البنا عام 1928 مصنف «إرهابياً» في السعودية ومصر والإمارات. والمملكة السعودية، وكان.