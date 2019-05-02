شكرا لقرائتكم رئيس أركان الجيش الجزائري: سنعمل على تجنيب البلاد العنف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 14 ساعة في 1 مايو 2019 - اخر تحديث في 1 مايو 2019 / 19:37

الجزائر – رويترز – أعلن نائب وزير الدفاع الجزائري رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح اليوم الأربعاء «لمسنا توافقاً وطنياً في شعارات المسيرات، وسنعمل على تجنيب البلاد من الوقوع في فخ العنف».



وأوضح أن «هناك أطرافاً تريد تلغيم المسيرات بتصرفات عدائية ضد الوطن وتساوم على وحدته». وحذر خلال زيارة الناحية العسكرية الخامسة، من الوقوع في فخ تعكير صفو المسيرات السلمية.

وأضاف: «حققت الترتيبات المتخذة حتى الآن توافقاً وطنياً لمسناه من خلال الشعارات المرفوعة في المسيرات، باستثناء بعض الأطراف، التي ترفض كل المبادرات المقترحة، وتعمل على زرع النعرات والدسائس، بما يخدم مصالحها الضيقة ومصالح من يقف وراءها».

وتابع: «انكشفت النوايا السيئة لهذه الأطراف وفضحتها وأدانتها مختلف فئات الشعب، التي عبرت عن وعي وطني متميز وأصيل، ورفضت طروحاتها التي تهدف إلى ضرب صدقية وجهود مؤسسات الدولة، في بلورة وإيجاد مخارج آمنة للأزمة».

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وأكد أن «الجيش سيعمل على تجنيب البلاد، مغبة الوقوع في فخ العنف وما يترتب عنه من مآسٍ»، كما ندد بالأطراف التي ترفض كل المبادرات، وتعمل على نشر النعرات والدسائس.

ودعا صالح إلى «تقريب وجهات النظر، وتحقيق التوافق حول الحلول المتاحة»، مؤكداً أن «الحوار البناء هو المنهج الوحيد للخروج من الأزمة».

وقال: «أنا على قناعة تامة بأن اعتماد الحوار البناء مع مؤسسات الدولة، هو المنهج الوحيد للخروج من الأزمة، إدراكاً منا أن الحوار هو من أرقى وأنبل أساليب التعامل الإنساني، وهو المسلك الأنجع الكفيل بتقديم اقتراحات بناءة وتقريب وجهات النظر وتحقيق التوافق حول الحلول المتاحة».

وأشاد باستجابة العديد من الشخصيات والأحزاب إلى أهمية انتهاج مبدأ الحوار، الذي يتعين أن تنبثق عنه آليات معقولة للخروج من الأزمة، واعتبر أنه موقف يحسب لهم في هذه المرحلة التي يجب أن تكون فيها مصلحة الوطن هي القاسم المشترك بين الأطراف كافة.

وتابع: «الاقتراحات التي قدمها الجيش نابعة من وعيه الراسخ بأهمية هذه المرحلة في حياة البلاد، وبالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه وعلى عاتق كافة الجزائريين الأوفياء والمخلصين لوطنهم، الذين لا يرضون سوءاً ببلادهم». ولفت إلى أن «من الأجدر أن يشعر الجميع بمسؤولية حفظ وصون وطنهم أمانة الشهداء، فالجزائر وطن الجميع من حقها على أبنائها كافة أبنائها، كل في موقعه وحدود مسؤولياته، أن ينتبهوا ويدركوا ما يحدق بها من أخطار وتهديدات، تستوجب التحلي باليقظة والحيطة والحذر».