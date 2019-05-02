شكرا لقرائتكم اختتام اجتماع رؤساء أركان دول الخليج في مسقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مسقط - «الحياة» | منذ 14 ساعة في 1 مايو 2019 - اخر تحديث في 1 مايو 2019 / 23:15

اختتمت اليوم (الأربعاء)، أعمال الاجتماع التشاوري للجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته سلطنة عمان ممثلة في رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة.



وفي ختام الاجتماع ألقى رئيس أركان قوات السلطان المسلحة رئيس الاجتماع الفريق الركن أحمد النبهاني، كلمة شكر فيها رؤساء أركان القوات المسلحة بدول المجلس على جهودهم المقدرة، وما أبدوه من رؤى وأفكار حيال المواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، التي من شأنها أن تعمل على تعزيز المكاسب التي حققتها مسيرة التعاون العسكري في جميع المجالات، والعمل باستمرار على تطويرها وتحديثها في إطار العمل الجماعي والتعاون المشترك بمجلس التعاون الخليجي، بما يتواكب مع التقدم والازدهار والنمو المتسارع الذي تشهده دول المجلس.

وفي ختام الاجتماع ألقى رئيس أركان قوات السلطان المسلحة رئيس الاجتماع الفريق الركن أحمد النبهاني، كلمة شكر فيها رؤساء أركان القوات المسلحة بدول المجلس على جهودهم المقدرة، وما أبدوه من رؤى وأفكار حيال المواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، التي من شأنها أن تعمل على تعزيز المكاسب التي حققتها مسيرة التعاون العسكري في جميع المجالات، والعمل باستمرار على تطويرها وتحديثها في إطار العمل الجماعي والتعاون المشترك بمجلس التعاون الخليجي، بما يتواكب مع التقدم والازدهار والنمو المتسارع الذي تشهده دول المجلس.

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