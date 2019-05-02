شكرا لقرائتكم الجميل: لن نقبل بتخوين من يجاهر بالحقيقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 14 ساعة في 1 مايو 2019 - اخر تحديث في 1 مايو 2019 / 23:09

رفض رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل "منطق التهديد والتهويل المعتمد لاسكات اي صوت يتحدث خارج ما هو سائد"، معتبرا "ان هذا الأسلوب بات يشكل جزءا من هوية لبنان الجديدة التي يحاولون فرضها" ومؤكدا "ان الكتائب لن تغض الطرف عن كل ما يجري ولن ترضى بواقع ان يخون كل انسان يجاهر بالحقيقة".



وقال الجميل في العشاء السنوي لقسم المجدل الكتائبي: "كان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط محقا عندما قال ان مسألة مزارع شبعا هي بين لبنان وسورية وهذا الكلام قلناه منذ ما قبل عام 2000. فالمزارع احتلت عام 1967 ومنذ ذلك التاريخ لم يطالب بها اي مسؤول لبناني حتى العام 2000 تاريخ خروج الاسرائيليين وعندها اضطر "حزب الله" الى اخذها ذريعة للابقاء على سلاحه".

وتابع: "إذا كان هناك حرص حقيقي على استعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا التي قد تكون لبنانية لا بد من مطالبة الدولة السورية بالاعتراف بلبنانيتها ليصار الى أخذ الاعتراف السوري الى الأمم المتحدة وضم مزارع شبعا للقرار 425 وفصله عن القرار 242 لتصبح الدولة اللبنانية قادرة على المطالبة بحقوقها بهذا الموضوع، ولكن هذا الأمر لن يحصل حتى لا يتم إغضاب (الرئيس السوري) بشار الأسد".

وقال الجميل: "لو كنتم حقا جديين بهذا الموضوع لا بد ان تطالبوا الحكومة السورية بالاعتراف بلبنانية مزارع شبعا لنبدأ معركتنا الديبلوماسية التي لم تخض في اي يوم من الأيام. اليوم وزارة الخارجية باستلامكم وكل الدولة كذلك ولا بد أن تقوموا بواجبكم في هذا الإطار بما انكم تعتبرون انفسكم اصدقاء لبشار وعندها يمكن ان نبدأ بمعركتنا الديبلوماسية ومن ثم معركتنا العسكرية لتحريرها ولكن ان تبقى شعارا للمزايدات في وقت يعرف الجميع انها بمثابة قميص عثمان لتبرروا وجود سلاح حزب الله في لبنان فإن هذا الأمر لن ينطلي على احد".