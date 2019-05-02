شكرا لقرائتكم قطر ترفض تمديد العقوبات على إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ 15 ساعة في 1 مايو 2019 - اخر تحديث في 1 مايو 2019 / 21:41

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن قرار الولايات المتحدة، عدم تمديد الإعفاء من العقوبات المتعلقة بصادرات النفط الإيرانية سيلحق الضرر بالدول التي تعتمد على تلك الإمدادات.



وأوضح محمد بن عبد الرحمن خلال مؤتمر صحافي في الدوحة اليوم (الأربعاء)، أنه ينبغي عدم تمديد العقوبات، لأن تأثيرها سلبي على الدول التي تستفيد من النفط الإيراني.

وقال: «بالنسبة لنا في دولة قطر، نحن لا نرى أن العقوبات الأحادية الجانب تسفر عن نتائج إيجابية لحل الأزمات، وإنما نرى أن حل الأزمات يجب أن يكون من خلال الحوار».