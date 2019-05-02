شكرا لقرائتكم رئيس وزراء مصر في بيروت للقاء الرؤساء الثلاثة ولتوقيع إتفاقيات والمشاركة بمنتدى الاقتصاد العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 15 ساعة في 1 مايو 2019 - اخر تحديث في 1 مايو 2019 / 22:54

وصل مساء اليوم (الاربعاء) إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على رأس وفد وزاري، في زيارة رسمية للبنان تستمر ثلاثة أيام. واستقبله في مبنى كبار الزوار في المطار، رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، سفير مصر نزيه النجاري، سفير لبنان في مصر علي الحلبي، رئيس جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط وأعضاء البعثة الديبلوماسية في السفارة المصرية.



ويلتقي مدبولي خلال زيارته: رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري اضافة الى الرئيس الحريري، كما سيترأس الجانب المصري، في اجتماعات اللجنة العليا المصرية- اللبنانية، حيث سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين، ويشارك أيضا، في افتتاح منتدى الاقتصاد العربي، الذي سيعقد في فندق "فور سيزنز" في بيروت.