شكرا لقرائتكم اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين في مسيرة عيد العمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 15 ساعة في 1 مايو 2019 - اخر تحديث في 1 مايو 2019 / 22:00

باريس – رويترز – أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع للتصدي لمتظاهرين ملثمين في وسط باريس اليوم الأربعاء، فيما استغل آلاف الأشخاص المسيرة السنوية لعيد العمال للتظاهر ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.



واندلعت المواجهات بين الطرفين في أجواء من التوتر الشديد، وبين المتظاهرين جماعة «بلاك بلوك» التي يرتدي عناصرها ملابس سُود.

وشاركت نقابات عمالية ومحتجون من حركة «السترات الصفر» في مظاهرات في أنحاء فرنسا بعد أيام قليلة من إعلان ماكرون الخطوط العريضة لاقتراحات تشمل خفضاً في الضرائب تصل قيمته إلى نحو 5 بلايين يورو (5.58 بليون دولار).

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وقال شاهد من «رويترز» إن شرطة مكافحة الشغب في باريس استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة من المحتجين يغطون رؤوسهم ووجوههم، وتجمعوا في مقدمة مسيرة عيد العمال التقليدية التي تنظمها النقابات العمالية. وردّ بعض المحتجين الذين يغطون رؤوسهم أو يرتدون سترات صفر برشق الشرطة بالحجارة.

وحذّرت الشرطة الفرنسية أمس الثلثاء من احتمال اندلاع اشتباكات في عيد العمال مع مجموعات فوضوية يسارية متطرفة، بحسب الشرطة، تعرف باسم «بلاك بلوك»، بعد دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للمتطرفين للخروج إلى الشوارع.

وأوقفت الشرطة العشرات خلال عمليات استبقت خروج تظاهرات يوم العمال العالمي، كما احتجزت 88 شخصاً بعد عمليات تفتيش لمن يودون المشاركة في التظاهرات.