شكرا لقرائتكم الاتحاد الأفريقي يُمهل "العسكري السوداني" 60 يوماً لتسليم السلطة إلى مدنيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 16 ساعة في 1 مايو 2019 - اخر تحديث في 1 مايو 2019 / 18:14

القاهرة، الخرطوم – رويترز، أ ف ب – أعلن الاتحاد الأفريقي أن على المجلس العسكري السوداني تسليم الحكم إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية خلال 60 يوماً.



وأضاف الاتحاد في بيان أنه شعر "بألم عميق" لأن الجيش لم يتنح ويسلم السلطة إلى مدنيين خلال فترة الـ15 يوماً التي حددها الاتحاد الشهر الماضي. وذكر البيان أن مهلة الـ60 يوماً هي التمديد الأخير للمجلس العسكري السوداني لتسليم السلطة للمدنيين.

إلى ذلك، أعلن "تجمع المهنيين السودانيين" أن المجلس العسكري الانتقالي غير جاد على ما يبدو في تسليم السلطة للمدنيين بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وذلك مع تشديد كل طرف موقفه على ما يبدو.

ويتفاوض محتجون ونشطاء مع المجلس العسكري لتشكيل هيئة تضم مدنيين وعسكريين للإشراف على العملية الانتقالية، غير أنهما وصلا إلى طريق مسدود بشأن من يسيطر على الكيان الجديد.

وتقول جماعات المعارضة إنه ينبغي أن يكون بقيادة مدنية وتعهدت باستمرار اعتصام خارج وزارة الدفاع إلى حين تلبية مطالبها، لكن المجلس العسكري لم يبد أي علامة على استعداده للتخلي عن السلطة المطلقة.

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وفي إشارة على زيادة التوتر، قال شهود إن محتجين أغلقوا الطرق بالحجارة وأشعلوا إطارات في ساعة متأخرة مساء أمس الثلثاء في عدة أماكن في منطقة الخرطوم بحري، وذلك في أول احتجاجات من نوعها منذ الإطاحة بالبشير في 11 الجاري.

وقال الناطق باسم التجمع محمد ناجي الأصم للصحافيين في الخرطوم: "ما نستشعره من كل تصرفات المجلس العسكري حتى اللحظة أنه غير جاد في تسليم السلطة إلى المدنيين".

وقال أحد زعماء قوى "إعلان الحرية والتغيير" خالد عمر: "المجلس العسكري عنده فرصة للمشاركة في الدولة التي نعمل عليها، ولكن قد يقودنا إلى خطر الانحراف إلى ما لا يحمد عقباه". وأضاف: "سنواصل الاعتصام حتى تتحقق كافة المطالب، وعلى المجلس العسكري أن يلتزم الجدية ويشرع في تسليم السلطة إلى المدنيين".

وعبر المجلس العسكري عن استعداده للتفاوض مع المعارضة بشأن المستقبل السياسي للبلاد، لكنه قال إنه لن تكون هناك "فوضى" بعد الآن، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تعطل حركة القطارات وتعرقل المرور على الجسور. وقال إنه لن يفض الاعتصام القائم أمام وزارة الدفاع منذ 6 الجاري.

ودعا "تجمع المهنيين" إلى عصيان مدني وإضراب عام لزيادة الضغط على المجلس العسكري. وقال الأصم: "لم يتم تحديد موعد لنهاية المفاوضات لكن المعارضة ستسلم موقفها مكتوباً إلى المجلس العسكري في غضون ساعات".